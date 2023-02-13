Отсутствие святого идола Голливуда и длинные ресницы: что сделало «Чебурашку» национальным феноменом

Этот безобидный на вид зверек уделал в финансовом плане всех - и баскетболистов из «Движения вверх», и танкистов из «Т-34». Фото: Кадр из фильма

14 лет мазу и топ российского проката держал «Аватар». Отрыв был космическим: ровно вдвое против результата следующей картины. Превзойдя второе место, к нему тянулись и не дотягивались «Холоп», «Сталинград», «Движение вверх» и «Т-34». Но кто мог вообразить, что ляжет он под «Чебурашку», вот кто?!

60 лет назад писатель Успенский написал прескучную книжку, которую нынче истово защищают те, кто ее не читал. Там были роскошно придуманные зверок-обжора, прибывший из Бразилии в ящике с-под апельсинов, крокодил, работающий в зоопарке крокодилом, и вредная старушка с крысой Лариской, персонажем школьного фольклора. Все остальное было мусорным. Какие-то девочки Гали, жирафы Анюты, обезьяны Марии Францевны и кирпичи для Дома дружбы (один упал Чебурашке на голову). Читать это было невозможно тогда и невозможно теперь (пробовал).

Чудо-волшебство отфильтровали из гор шлака режиссер Качанов и художник Шварцман. Последний перешил Чебурашку в жалобное существо с ресницами и поникшими с горя ушами. Шел 69-й год, в стране оформлялся мидл-класс с его домашними, одинокими, мечтательными детьми, нуждавшимися в защите, а сегодня воскресили Дьяченко и его люди.

Да, у этого Чебурашки зубы. Так у всех детей сегодня зубы. Они все милые, трогательные, но если долго обнимать - могут цапнуть за ухо. Кончился век улыбчивых плюшевых существ, горюющих, что их не берут в пионеры.

И Чебурашка этот - уникальный национальный бренд, центр Вселенной, которую нельзя делить с крокодилом. Пуп у Земли один, двух оригинальных существ она не потерпит. И решение перевести крокодила в человеческий облик - великий ход выдающихся продюсеров (да, все те же Илоян - Шляппо - Троцюк - Жалинский). Гена теперь просто дядя, садовник дендрария с секатором и сложным характером. И понятно, играть его должен артист мультипликационной наружности, и такой у нас есть, зовут его Гармаш Сергей Леонидович. Наша волшебная страна всегда была чемпионом в производстве людей-мультфильмов: Евгений Палыч Леонов и Анатолий Митрич Папанов, Олег Палыч Табаков и Евгений Саныч Евстигнеев, Никулин и Басов, Быков и Дуров, Бурков и Джигарханян имели мультипликационную пластику, мимику и походку-перевалочку задолго до того, как их позвали озвучивать мульты. И сегодня в производстве людей-мультфильмов Россия впереди: Трибунцев и Шрайбер, Ефремов и Робак, Михалкова и Цапник - достойные продолжатели традиции. Так что когда Гармаш берет гармошку и запевает про пешеходов по лужам, ясно: он самый лучший в мире крокодил. А Сергей Лавыгин и Дмитрий Лысенков ему наилучшая подпевка - они тоже не настоящие, а из смешных тряпочек сшитые.

Вот к ним и заносит смерч из Бразилии дикого зверка с чудесным апельсиновым дождем (частая у нас на югах погодная аномалия). И артист Добронравов с умным видом сообщает, что Чебурашек смерчи заносят аж за две тысячи километров; ибо умение нести пургу на серьезных щах - обязательное качество мультипликационного артиста. Помните, как Леонов рассказывал, что тигров надо выгуливать ночами, чтобы не было рахита? Вот с тем же выражением Гармаш говорит, что у него теперь овчарка новой породы «белорусская ушастая».

И вот эту неведому зверушку национальная критика сожрала с потрохами, ушами и шестью миллиардами прокатной платы. За зубы, апельсины, слезовыжималку и успех в отсутствие святого идолища Голливуда. Не понимая, что, когда фильм снимает всю рождественскую кассу волшебной страны, следует призадуматься, что такого знают об этой стране режиссеры-сценаристы-продюсеры, чего я не знаю, и почему они работают на аудиторию в 25 млн человек, а я пишу заметки для двух тысяч интернет-пользователей. А тот, кто гордится неумением заплакать с дураками в зале, зря пишет о кино и сам мутант, занесенный к нам смерчем.

Ибо 6 млрд на безрыбье не наколотишь: у нас столько зрителей нет. Это значит, что тысячи семей идут на «Чебурашку» по второму, третьему и четвертому разу. И если в пику общецеховому тренду сама Шапокляк российской кинокритики Лидия Сергеевна Маслова пишет, что фильм отличный, значит, уж воистину заплясали облака и кузнечик запиликал на скрипке.

«Чебурашка»

2023 г.

Реж. Дмитрий Дьяченко.