Звезда сериала «Патриот» Антон Жижин: Сейчас Саня Кучин особенно нужен

«Я в жизни не такой, как мой персонаж», - на всякий случай предупреждает Антон. Фото: ТНТ

То и дело оказываясь в ситуациях одна курьезнее другой, простой и добрый парень Саня Кучин неумолимо влияет на социальный ландшафт. На ТНТ начинается 3-й сезон комедии «Патриот», прославившей актера Антона Жижина.

- Как часто вы слышите в спину: «О, Кучин!»?

- Я очень благодарен этому персонажу - он мне открыл путь в кино. Раньше просто кричали: «О, Кучин!» А сейчас чаще подходят и говорят: «Здравствуйте. Вы же Антон? Можно с вами сфотографироваться?» Это намного приятнее.

- Зачастую актера путают с персонажем. Проявляют фамильярность.

- Конечно, такое случается. Но это часть профессии. Эту роль мог сыграть другой парень в той же возрастной категории. Я не веду себя так в жизни и не разговариваю, как мой герой, у которого все в порядке, все четко. Я часто бываю растерянным, неуклюжим. Я другой человек.

- Почему Саня Кучин стал таким популярным? В обществе есть запрос на такого героя?

- На доброго Ваньку? Наверное, сейчас такой герой особенно нужен. Люди смотрят на него и решают что-то про себя. Саня же попадает в разные ситуации - и сложные, и смешные, выпутывается из них. И зрители видят, что из негатива надо через позитив на все смотреть. Наш сериал для того, чтобы люди после работы выдохнули, посмеялись, перезагрузились и спокойно пошли в новый день.

- При всей комедийной эксцентричности образов «Патриота» они кажутся подлинными, живыми и узнаваемыми. Как так получается?

- Я тоже себе задаю этот вопрос. Смотрю сериал и порой думаю: нет, так люди себя не ведут! Партнер играет правдиво, а ты начинаешь эксцентрично себя вести. Кажется, так люди не разговаривают. Но потом я спускаюсь в метро, захожу в магазин или приезжаю в Екатеринбург, под Пермь к родителям - и поражаюсь тому, что в разных местах находятся люди, которые разговаривают именно так, как в кино. Конечно, «Патриот» - это комедия, там все немножечко «поджато», жанр должен быть таким. Но такие люди в самом деле есть.

- Какое место в вашей жизни занимает спорт? Будем вас сравнивать с Саней Кучиным, который любит это дело.

- Если Саня Кучин может отжаться 50 раз, это не значит, что на съемочной площадке Антон Жижин тоже может отжаться 50 раз. Хотя мы перед каждым сезоном готовимся по два месяца в зале, а потом еще на протяжении съемок.

- И все-таки сколько раз сможете подтянуться?

- Раз пять подтянусь. Больше уже будет проблематично...

ТНТ.

«Патриот-3»

Пн. - чт., 20.00.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Никита Панфилов принимает роды

Шевелюра придает Никите романтичности. Фото: НТВ

Зрители привыкли к другому Никите Панфилову - оперативнику Максу с брутальной лысиной в сериале «Пес». А в «Акушере», представьте себе, он играет акушера. Вернее, военного хирурга Глеба Каверина, который волею судеб стал принимать роды и делать кесаревы сечения.

Актера кардинально преобразили и снабдили шевелюрой. Снимали в настоящих операционных - в одной из новых, еще не введенных в строй больниц. Медицинская линия снята с максимальной детализацией врачебных манипуляций. Панфилов очень рад новому опыту и особенно тому, что часто приходилось выражать эмоции одними глазами - ведь пол-лица то и дело скрывала медицинская маска.

НТВ.

«Акушер».

Пн. - чт., 20.00.