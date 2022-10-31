В ЮАР короновали зулусского монарха

Правителем африканского этноса, насчитывающего порядка 10 миллионов человек, стал 48-летний Мисузулу Синкобиле Зулу. Фото: REUTERS

В Дурбане, одном из крупнейших городов Южно-Африканской Республики, впервые за последние полвека состоялась коронация короля зулусов.

Правителем африканского этноса, насчитывающего порядка 10 миллионов человек, стал 48-летний Мисузулу Синкобиле Зулу.

Праздничной коронации, на которую собрались десятки тысяч зулусов, предшествовала ожесточенная борьба за власть, которая началась после смерти в прошлом году короля Гудвиллу Звелитини.

У монарха, стоявшего во главе своего народа без малого 50 лет, было шесть жен и более 25 детей. Нынешний король до уровня отца пока не дотягивает – у него пока всего две супруги и трое детей. Но новый монарх пользуется уважением своего народа.

– Я думаю, что он будет великим королем. Он объединит королевскую семью и народ, – сказал о новоиспеченном монархе его брат Бамбиндлову Зулу.

Зулусы в ЮАР являются крупнейшей этнической группой и составляют почти пятую часть всего населения страны. Всего же в ЮАР насчитывается восемь монархов, которые официально признаются властями государства.

Примечательно, что содержание каждого короля и его двора лежит на плечах налогоплательщиков. Так, годовой бюджет зулусской монархии составляет более $3,5 миллионов – в эту сумму входит проживание королевской семьи, содержание дворца, заработная плата персонала и расходы на многочисленные церемонии.