Генштаб рассказал, как будет проходить осенняя призывная кампания

Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед началом осенней призывной кампании начальник 4 управления Главного организационно- мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации контр-адмирал Владимир Цимлянский дал пояснения. Он ответил на вопросы, которые чаще всего задают призывники, а также их родители обращаясь по телефонам в военные комиссариаты.

Вот, что он заявил:

«С 1 ноября к работе приступят свыше 2,5 тысяч призывных комиссии, созданных решениями глав субъектов Российской Федерации».

«Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации».

«Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники».

«Остальные призывники получат назначения на воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально- психологическими качествами.

«К проведению призыва все готово. Необходимые запасы имущества и оборудования созданы.

В военные комиссариаты заблаговременно завезены комплекты обмундирования, несессеры, продовольственное и вещевое имущество для обеспечения молодого пополнения, убывающего со сборных пунктов в войска».

«Граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно увольняются и уже с 15 октября направляются к местам проживания».