Украинские послы устраивают скандал за скандалом

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев считает темпы предоставления военной помощи Киеву слишком медленными. Фото: REUTERS

Украинские дипломаты размножаются делением. Кто не забыл школьный курс биологии, класс пятый или шестой, там про это все сказано. Живет себе амеба, живет. Вдруг ей становится скучно, или надо у какой-нибудь инфузории туфельку отобрать – тогда амеба напрягается, надувается и делится пополам. И вот уже две амебы, а гуртом и батьку бить сподручнее. Вот так и послы Украины в разных странах и международных организациях. Вроде бы разные люди, от разных пап и мам, а ведут себя совершенно одинаково. В какой бы стране ни пребывал украинский дипломат в ранге высшего представителя своего государства (правда. я не знаю, насколько уже уместно это определение Украины), своей главной задачей он ставит поучение страны пребывания, как ей надо себя вести не только в международных отношениях, но и во внутренней политике, хамство, угрозы и обижульки, когда его обязательным для выполнения "рекомендациям" местные власти не следуют. И в разных местах появляются сразу несколько кулеб…

Буквально вчера мы писали, как новый посол Киева в Берлине Алексей Макеев высказывал свое недовольство немцам и понукал их по поводу поставок Украине новых тяжелых вооружений. и делал это в интервью крупнейшему немецкому еженедельнику Bild am Sonntag.

Но этого ему показалось мало, и он выступил еще и в самой Bild, где потребовал от Германии прекратить принимать граждан России, бегущих от мобилизации.

Нет, по поводу посыла никаких возражений лично у меня нет. Тот же Верхний Ларс, например, теперь надо долго убирать от фекалий, который под каждым кустом оставили там в условиях антисанитарии будущие строители "Прекрасной России Будущего". Но ведь пана укропосла Макеева заботит совсем не охрана окружающей среды.

- Эти люди не покинули страну, когда началась война, и не участвовали в антивоенных митингах. Они уезжают из России, только когда возникла угроза их личному благополучию, - цинично замечает он, игнорируя, как здоровые мужики на крутых тачках свалили из Украины со скоростью реактивного самолета и выдвигает еще одно возражение против принятия сбежавших из России. - Они представляют угрозу безопасности не только Германии, но и всем молодым украинским женщинам с детьми, которым придется сидеть напротив этих мужчин в лагерях для беженцев. Для Германии было бы неправильно принимать российских дезертиров.

Насчет дезертиров модно согласиться, их нигде особо не любят. Но какое право ты имеешь указывать властям другого суверенного государства? Тебе экс-посол Андрей Мельник, оскандалившийся на весь мир, разрешил? Или ты так реализуешь задачу сделать украинскую дипломатию наступательной, которую пару лет назад поставил Зеленский, собравший всю украинскую дипломатическую шваль на Западной Украине для обучения, отдрючивания и целеполагания? Даже если так, кто тебе разрешил вмешиваться во внутреннюю политику другого государства.

Ладно, немцы стерпят, не такое уже терпели от Мельника, но вот с Израилем вы, панове, совершенно зря затеяли садомазоигры. Израиль терпеть не будет.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук дал интервью американской газете The Hill, в котором рассыпался в комплиментах США. Дескать, он чуть ли днюет и ночует с американским послом в этой стране, регулярно с ним беседует и даже называет его своим "секретным оружием". И в заключение призвал Америку "надавить" на Израиль, чтобы эта страна предоставила Украине свои системы ПВО и прочие вооружения, а еще, чтобы администрация Байдена тщательно проверила, насколько Израиль соблюдает антироссийские санкции, все ли там в порядке.

- Американцы - единственные, кого слушает Израиль, - буквально сказал Корнийчук. Остановился буквально в половине шага от того, чтобы призвать Вашингтон ввести санкции против Израиля. И, скорее всего, вскорости он будет вызван в МИД страны пребывания, где ему вручат совсем не благодарственную ноту. За такие дела можно и персоной нон грата стать, если что.

Тем более, что Украина продемонстрировала свою обиду на Израиль и в ООН. Первый комитет Генассамблеи ООН выставил на голосование резолюцию, которая требовала от Израиля избавиться от имеющегося у него ядерного оружия. Просто напомню, что это государство не говорит ни да, ни нет в ответ на вопрос о наличии ЯО, хотя эксперты в области вооружений заявляют о наличии у Израиля от 75 до 400 ядерных боеголовок. Так вот, из всех стран лишь пять проголосовали против этой резолюции – сам Израиль, США, Канада, Микронезия и Палау. Еще 24 страны воздержались от голосования. А что же Украина? Украина вошла в число тех 152 государств, проголосовавших за принятие резолюции и избавление Израиля от тяжкого груза ЯО, а также за передачу ядерных объектов под контроль МАГАТЭ. И постпред Украины в ООН редкостный хам даже среди украинских дипломатов Сергей Кислица проголосовал так же, как и представитель России – за эту резолюцию.

Многие тут же написали, что Украина, мол, обиделась на то, что Израиль отказал Киеву в передаче вооружений, и это, мол, такая месть или даже " ужасная мстя". Такие соображения, безусловно, имеют право на существование, поскольку мстительность нынешней Украины может стать всемирным эталоном. Но не стоит забывать и то обстоятельство, что только за последние семь лет, с 2015-го по 2022-й, Незалежная в ООН ни разу не проголосовала в поддержку Израиля, 95 раз голосовала против и 27 раз воздержалась. Странным образом это совпадает с периодом начала государственной героизации Бандеры и его приспешников антисемитов-бандеровцев на самой Украине. Так что тут итоги голосования явно были предрешены, причем, в силу сразу нескольких параметров. И ожидать вооружения от Израиля при таких исходных данных могут только украинцы. А теперь – тем более.

Реализуя наступательный характер украинской дипломатии (в их понимании) послы Киева раз за разом наступают только в дерьмо собственного производства. И это не может не радовать, потому что в других странах и у государственных властей, и у населения с каждым разом растет отторжения и неприятие этой безумной нищей и наглой попрошайки.

Продолжайте в том же духе.