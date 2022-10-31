Владимир Пресняков с коллегами помогает участникам СВО: «Гонорар с концерта отдадим на нужды ребят, которые на передовой»

Владимир Пресняков перед началом концерта в «Крокусе» 30 октября 2022 года объявил, что весь гонорар от выступления перечислит на нужды ребят с передовой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Владимир Пресняков собрал полный «Крокус Сити Холл» на свой большой московский сольный концерт. Семь тысяч зрителей в концертном зале пели в унисон со звездой и его музыкантами. Звучали хиты, проверенные временем (среди них «Зурбаган», «Аэропорты», «Стюардесса по имени Жанна», «Недотрога»), а также новые композиции – «Синяя птица», «За руку» и другие. Поклонники Владимира Преснякова после концерта делились впечатлениями: люди остались довольны не только встречей с кумиром и энергетикой, которую получили от его исполнения. С самого начала мероприятия Владимир Пресняков воодушевил людей – задал верный тон своему выступлению. Все обратили внимание, что 54-летний музыкант в отличной творческой и физической форме.

Зал битком, люди ждут начала концерта, приготовили телефоны, чтобы записывать видео… Концерт переносили из-за коронавирусных ограничений. В начале из-за них продавали часть зала, а когда ограничения сняли, то выставили на продажу все места – билеты разобрали. У Преснякова всегда аншлаги. Владимир Пресняков вышел на сцену «Крокуса» с музыкантами и поприветствовал людей: «Привет, ребята! Наконец-то мы встретились. Спасибо каждому из вас, что нашли время и пришли. Вы знаете, что мы отменяли концерт из-за пандемии. Теперь все сложилось, слава Богу! Я приветствую каждого – каждого из вас. Хочу сказать, что весь гонорар сегодняшнего концерта мы отдадим ребятам, которые находятся на передовой – и это, благодаря вам. А теперь давайте попоем и поживем!»

Такое приветствие зал встретил гулом одобрительных возгласов и мощными аплодисментами. После концерта многие делились эмоциями: «Все песни любимые! Нам по 40 лет – Пресняков кумир с молодости. Приезжаем из Рязани на каждый концерт этого артиста. Конечно, запомнится именно это выступление тем, что все деньги будут перечислены на нужды участников спецоперации – очень верный поступок. Рады быть участниками такого события»; «Все песни записала на видео. Хорошо, что и начало записала – обрадовалась, что деньги, которые наша семья отдала за билеты пойдут на доброе дело. Неожиданно и приятно». Владимир Пресняков отработал концерт вживую, на сцену с артистом для творческого дуэта поднималась и его жена певица Наталья Подольская.

В этот вечер на сцену с Владимиром Пресняковым выходила и его жена Наталья Подольская — супруги спели песню дуэтом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Многие знаменитости (актеры, музыканты, телеведущие) помогают участникам СВО и жителям Донбасса. Виды помощи могут быть разными: ездят с концертами и выступлениями; с гуманитарной помощью; помогают финансово; навещают героев в госпиталях. Среди звездных героев, помогающих людям во время СВО: Юлия Барановская, Дмитрий Харатьян, Григорий Лепс, Анастасия Макеева, Надежда Бабкина, Владимир Машков, Денис Майданов, Борис Корчевников, Лариса Долина, Олег и Родион Газмановы, хор Михаила Турецкого, Антон Шагин, Ольга Кормухина, Николай Басков, Александр Иванов с группой «Рондо», Владимир Стеклов, Валерий Кипелов и сотни других знаменитых артистов.