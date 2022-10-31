Снег-«пухляк», пещера йети и спуск с горы в купальниках: Почему Шерегеш считается одним из лучших горнолыжных курортов России

Каждый год в Шерегеше проводится фестиваль Grelka Fest, когда тысячи горнолыжников спускаются с горы в купальных костюмах. Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В начале ноября в России стартует горнолыжный сезон. Первым его традиционно открывает Кузбасс: пока южные регионы еще только готовят снежные склоны, здесь уже вовсю рассекают на лыжах и сноубордах. Местный курорт Шерегеш может похвастаться самым продолжительным горнолыжным сезоном в нашей стране. Первый снег тут выпадает уже в сентябре, а в октябре его столько, что уже можно спокойно кататься. Официально же в этом году горнолыжный сезон откроется 11 ноября.

Шерегеш расположен в Таштагольском районе на юге Кузбасса в заповедном регионе Горная Шория. Это один из самых посещаемых горнолыжных курортов России: за прошлый зимний сезон на нем побывали более двух миллионов туристов. По количеству гостей в прошлом году он уступил лишь Красной Поляне. И, судя по тому, как активно развивается Шерегеш, у Кузбасса есть все шансы в ближайшие годы перехватать пальму первенства у горнолыжных курортов Кавказа.

За прошлый зимний сезон в Шерегеше побывали более двух миллионов туристов. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

«Туризм в Кузбассе становится все популярнее. И неудивительно. В нашем регионе строится и развивается один из лучших всесезонных курортов России. Шерегеш - это достояние и гордость региона, курорт, куда едут отдыхать со всей страны, - подчеркивает губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Инфраструктура Шерегеша должна соответствовать мировым стандартам туриндустрии и гостеприимства. Мы специально завели сюда крупных федеральных инвесторов, которые имеют опыт создания гостиниц, ресторанов и оздоровительных центров высочайшего класса. В Шерегеше создаются все условия для того, чтобы взрослые и дети могли полноценно и разнообразно отдыхать».

УНИКАЛЬНЫЙ СНЕГ, САМЫЙ ДЛИННЫЙ СЕЗОН В РОССИИ И СПУСК В БИКИНИ, ПОПАВШИЙ В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА: ЧЕМ ЗНАМЕНИТ ШЕРЕГЕШ

Комплекс был открыт в 1981 году в рамках подготовки к Спартакиаде народов РСФСР. Бурное развитие курорта началось в 1989 году, когда здесь построили несколько новых санаториев и горнолыжных трасс. В «нулевых» местные власти занялись обустройством инфраструктуры: появились подъёмники, новые автомобильные дороги и гостиницы. Постепенно из регионального места отдыха Шерегеш превратился во всероссийский курорт, здесь отдыхают гости со всей страны и из-за рубежа.

В 2017 году фестиваль Grelka Fest попал в Книгу рекордов Гиннесса, когда с горы одновременно съехали 1498 человек в купальниках. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Горнолыжники утверждают, что в Шерегеше уникальный снег-«пухляк», какого нет больше нигде в России: из-за низкой влажности он практически не слипается. Каждую зиму сюда приезжают любители особо мягкого снега и пейзажей с «сахарными» елками. На горнолыжном курорте оборудованы 15 трасс общей протяженностью 35 километров. Самая высокая точка – гора Мустаг (1570 метров), а большинство трасс находится на горе Зеленая (1270 метров). К услугам гостей - 20 подъемников (бугельные, кресельные и гондольные), два траволатора, многочисленные пункты проката снаряжения, горнолыжная школа, 93 гостиницы и примерно 70 кафе и ресторанов. Отельный городок расположен в зоне пешей доступности к горной инфраструктуре курорта: от любого из отелей до ближайшей канатной дороги не более 5-10 минут пешком. Шерегеш может похвастаться и крупнейшим сноупарком в России с огромным разнообразием фигур как для профессионалов, так и для начинающих райдеров.

Кататься в Шерегеше можно вплоть до мая. Закрытие сезона – самое горячее и веселое время. С 2013 года здесь проводится фестиваль Grelka Fest, когда тысячи горнолыжников спускаются с горы в купальных костюмах. Солнце настолько активно припекает, что холода практически не ощущаешь, зато загореть можно как в Таиланде. В 2017 году фестиваль Grelka Fest попал в Книгу рекордов Гиннесса, когда одновременно с горы в Шерегеше съехали 1498 человек. А в 2019 году на лыжах и в бикини со склона скатился уже 1761 участник, и этот факт попал в Книгу рекордов России.

К услугам гостей - 20 подъемников и 15 трасс. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

С закрытием горнолыжного сезона жизнь в Шерегеше продолжает кипеть. В горах работают кафе, отели, подъемники, а гостей ждут местные достопримечательности. На курорте можно активно отдыхать, не вставая на лыжи. Например, отправиться на поиски снежного человека или увидеть русский Стоунхендж — скалы-останцы «Верблюды». По легенде снежный человек обитает в Азасской пещере на территории Шорского национального парка, в 100 километрах от Шерегеша. В местных турагентствах гостям предлагают туры «В поисках йети». Так что, если повезет, можно своими глазами увидеть следы снежного человека.

КАКИЕ НОВИНКИ ЖДУТ ТУРИСТОВ В ШЕРЕГЕШЕ В ГОРНОЛЫЖНОМ СЕЗОНЕ 2022-2023?

Открытие сезона на курорте будут отмечать три дня: с 11 по 13 ноября любителей активного отдыха ждет яркая программа. Хедлайнером мероприятия станет Сергей Бобунец - лидер группы «Смысловые Галлюцинации». В этом сезоне для туристов подготовлены новинки, которые позволят сделать отдых еще более комфортным. По просьбе гостей курорта будет продлено время работы трассы «Запад» на Мустаге, где особенно любят кататься новички и семьи с детьми. Для этого было оборудовано вечернее освещение.

«В ноябре планируется запустить первую локацию вечернего катания на трассе «Запад» до 21:00 - 22:00 часов, канатная дорога также будет освещаться», - рассказал министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский.

Склоны Шерегеша подходят и для взрослых, и для детей. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Чтобы зимой на курорте было меньше пробок, от поселка до спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» достраивают новую дорогу. А в сервисном центре «Белка» открывается удаленный пункт выдачи багажа прилетевших в Новокузнецкий аэропорт туристов. Это особенно удобно для тех, кто везет снаряжение с собой. Пассажиры могут сдать его в аэропорту вылета, например, в Москве или в Санкт-Петербурге, доехать из аэропорта Новокузнецка до Шерегеша налегке и получить багаж на месте отдыха. Это, в том числе, решит проблему туристов с поиском такси для перевозки крупногабаритных вещей.

Этим летом в Шерегеше стартовала программа лояльности, которая дает жителям региона возможность платить меньше за услуги на курорте.

«Шерегеш расположен в Кузбассе, и кузбассовцы имеют право и должны иметь возможность отдыхать у себя дома, - отметил глава региона Сергей Цивилев. - Поэтому было принято решение запустить для жителей региона программу лояльности, которая дает преимущество - за услуги в Шерегеше кузбассовцы могут платить меньше. Теперь это можно сделать с дополнительной выгодой, имея карту «Мир».

Кузбасские туристы могут оплачивать проживание, питание, оздоровительные процедуры, экскурсии и другие услуги курорта, а после - получать кешбэк от 10% на банковскую карту «Мир», зарегистрированную в программе. На сегодняшний день к проекту подключились 12 партнеров. Планируется, что к сезону она заработает в полную силу, а это значит, что выгодных предложений на курорте станет еще больше

БУДУЩЕЕ ШЕРЕГЕША: РАЗВИТИЕ КУРОРТА И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО АЭРОПОРТА

Шерегеш продолжает активно расширяться. Туризм является одной из приоритетных отраслей кузбасской экономики. Президент России Владимир Путин поставил перед регионом задачу уйти от угольной зависимости, развивая другие сферы, в том числе индустрию гостеприимства. Эта задача сегодня активно решается: только за последние три года турпоток в Кузбасс вырос более чем в полтора раза. Предполагается, что в перспективе он увеличится еще больше и достигнет отметки в 2,5 миллиона дневных ски-пассов. Высоко оценивая региональную заинтересованность в развитии туризма, президент России поручил включить Шерегеш в качестве пилотного проекта в новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Шерегеш продолжает активно развиваться: уже сегодня на курорте работают около 90 гостиниц. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

«Несмотря на все внешние ограничения и частичную мобилизацию, Кузбасс продолжает развитие по намеченному плану, - рассказал губернатор Сергей Цивилев. - В Кузбассе нет остановленных строек и проектов. Будем рады экспертному комментарию опытных райдеров, позитивно оценивающих конкурентные преимущества Шерегеша».

В 2020 году региональные власти совместно с ПАО «Сбербанк», администрацией Таштагольского района и инвесторами разработали концепцию развития горнолыжного курорта, которая определила ключевые рынки, меры по круглогодичной загрузке курорта и основные направления развития. Два года назад крупнейшие туроператоры России открыли продажу пакетных туров на отдых в Шерегеше. Они включают в себя авиаперелет до Новокузнецка из разных городов России регулярными или чартерными рейсами, трансфер до Шерегеша и размещение в гостиницах. А в прошлом году было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Федеральным агентством по туризму и крупнейшим туристическим оператором - ТУИ Россия. Результатом этого соглашения стал запуск чартерной программы в Кузбасс и в этом сезоне.

В ближайшие годы в Шерегеше будут построены инфраструктурные объекты, которые сделают курорт еще комфортнее: новые дороги, системы водоснабжения и водоотведения, котельная, а также пожарно-спасательное депо. В программе социально-экономического развития Кузбасса на эти цели заложено 3,27 миллиарда рублей, в том числе 2,53 миллиарда из средств федерального бюджета и 738 миллионов - из средств областного бюджета.

Чтобы туристам было удобнее добираться до Шерегеша, региональные власти планируют построить в 10 километрах от курорта новый аэропорт. Сейчас ближайший к комплексу аэродром находится в Новокузнецке – в 180 километрах. Холдинг «Новапорт» планирует построить аэропорт уже к 2025 году. Это позволит повысить не только транспортную доступность курорта, но и его инвестиционную привлекательность. О своем желании реализовывать в Шерегеше крупные проекты уже заявили многие российские и международные инвесторы, гостиничные операторы и девелоперы. До 2035 года на территорию курорта и поселка будет привлечено около 150 миллиардов рублей частных инвестиций, что позволит создать около 5 тысяч рабочих мест. По прогнозам экспертов, к 2035 году Шерегеш станет одним из лучших и самых посещаемых курортов России.