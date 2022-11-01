Страх злее и опаснее рака!

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Программу ведут бессменные Анжелика Сулхаева и Ирина Осадчая, а в гостях у «Комсомолки» Елена Артамонова, заведующая химиотерапевтическим отделением Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, Алексей Шевчук, заведующий отделением онкогинекологии того же центра и Анна Кан, клинический психолог, онкопсихолог, схема-терапевт, эксперт Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» и благотворительного фонда Константина Хабенского.

Онкозаболевания – вторая после сердечно-сосудистых заболеваний причина смертности в России. Более 60 тысяч женщин нашей страны ежегодно заболевают раком молочной железы, поэтому снижение смертности россиян от новообразований – одна из приоритетных задач национального проекта «Здравоохранение».

Специалисты утверждают, что онкозаболевание, обнаруженное на ранней стадии, излечивается практически в 90% случаев. Тем не менее страх узнать про себя плохие новости не «пускает» большинство из нас на своевременный осмотр к врачу и на диагностику. Между тем, охват всех граждан страны профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией, включая жителей удаленных сел, деревень и небольших городов, – важнейшая часть нацпроекта «Здравоохранение». В настоящий момент в Российской Федерации организована целая сеть центров амбулаторной онкологической помощи, максимально приближенных ко всем населенным пунктам. Эти центры сотрудничают с крупными институтами, клиниками и диспансерами. Таким образом, любая женщина с любым вопросом может обратиться к терапевту, гинекологу, онкологу. При подозрении на злокачественное новообразование пациентка может быть направлена в центр амбулаторной онкологической помощи, и колесо необходимых диагностических и лечебных мероприятий закрутится. Все граждане после 40 лет ежегодно могут проходить всестороннее обследование по месту жительства, до 40 лет диспансеризация доступна раз в три года.

– Национальный проект «Здравоохранение» - уникальный проект, - начала беседу Елена Артамонова. - И, безусловно, его важнейшим направлением является своевременное выявление и лечение онкозаболеваний. Что касается результатов лечения рака молочной железы, то они зависят от той стадии, на которой выявлено заболевание. При раннем, и местно распространенном раке молочной железы мы обеспечиваем выздоровление и возвращение пациентов к привычному образу жизни.

В диалог вступает Алексей Шевчук:

– Современная медицина действительно может предотвратить многие формы рака. Но и сами люди способны помочь себе при желании. На развитие злокачественных опухолей влияют образ жизни, экология и наследственность. И если наследственные факторы человек изменить не может, то единственное, что каждый способен скорректировать - это образ жизни (питание, физическая активность, отказ от вредных привычек и регулярный контроль за собственным здоровьем).

Известно, что онкологический диагноз обычно устанавливается не в онкоклинике, а в учреждениях общего профиля, и туда самого себя нужно довести. И уже потом по мере необходимости обращаться к профильному специалисту, к онкологу, чтобы получить всестороннее обследование и соответствующую схему лечения. Воспринимать онкодиагноз как неизбежную скорую смерть – большая ошибка.

Женские скрининги

В среднем рак молочной железы выявляется в России в 64 года. Но существующие наследственно-обусловленные формы рака молочной железы, наиболее часто связанные с мутациями в генах BRCA 1 и 2, меняют общую картину, и средний возраст установления диагноза значительно меньше – примерно 44 года. Поэтому чем раньше женщина начнет следить за собой, тем лучше.

Как пояснила Елена Артамонова, с 18 лет женщина ежемесячно может и должна проводить самообследование молочных желез, пальпируя грудь, например, когда принимает душ. Далее в списке ее дел должны значиться диспансеризации, визиты к маммологу, гинекологу. Что касается инструментальных исследований, то рак молочной железы выявляют маммография и УЗИ, в некоторых случаях необходимо МРТ.

Рак шейки матки на ранних стадиях никак себя не проявляет, но может быть установлен гинекологом даже визуально при осмотре. Если обнаруживаются какие-то изменения, врач назначает более серьезные обследования с включением МРТ, КТ, УЗИ и так далее. Но регулярное посещение гинеколога - единственный способ, которым женщина может себя обезопасить от этого заболевания. Более чем в 90% случаев развитие рака шейки матки связаны с инфекцией – вирусом папилломы человека, против которой есть вакцина, и она рекомендована всем женщинам и девочкам.

Из кризиса в план

Услышать онкодиагноз про себя или близкого человека – всегда стресс. В организме в этот момент могут «зашкаливать» гормоны - норадреналин, адреналин и кортизол, то есть человек физиологически не может успокоиться, и бесполезно ему говорить: «Успокойся, все будет хорошо». Это самая раздражающая фраза. Будем откровенны: до того момента, когда «все будет хорошо», еще далеко, и человеку предстоит пройти достаточно сложный период лечения. Как же тогда помочь?

– Первое и самое главное, что мы можем сделать, когда кто-то из близких попадает в сложную жизненную ситуацию, особенно если она связана с тяжелым заболеванием, - сказать, что вы их не бросите, - объясняет Анна Кан. – Поинтересуйтесь также, что человек хочет сейчас, как вы можете ему помочь прямо в этот момент. Помните, расстраиваться и плакать в подобных случаях – нормально, это нормальная реакция здоровой нервной системы на нездоровые обстоятельства. Это помогает человеку снять и контролировать эмоцию. Любому человеку было бы страшно. И если человек плачет, пусть он выплачется. Затем наступит следующая фаза преодоления стресса – действенное реагирование. Как только человек пройдет всех специалистов и получит верификацию диагноза, ему будет назначен план лечения, и ему станет намного легче. Мозг выйдет из кризиса в план. Именно к этому и нужно стремиться и настраиваться на лучшее.