Врачи советуют: переболел ковидом - пройди диспансеризацию

У многих переболевших после ковида появляются проблемы со здоровьем - решить их поможет диспансеризация. Фото: Алексей ФОКИН

По данным Минздрава России чаще всего после перенесенного COVID-19 у пациентов развиваются утомляемость (в 49,8% случаев), одышка (31,7%), а также тромбозы (20–30%). Кроме того, у многих россиян после выздоровления возникают тревога или депрессия, бессонница, начинают выпадать волосы.

Чтобы выяснить причины таких нарушений и предотвратить еще более опасные осложнения, включая инфаркты и инсульты, важно пройти углубленную (постковидную) диспансеризацию, подчеркивают медицинские эксперты. В нашей стране она стартовала с 1 июля 2021 года и проводится бесплатно по полису ОМС (обязательного медицинского страхования). Обеспечение охвата всех граждан страны диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами - одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение» (подробнее об этом - в материале «Комсомолки»)

Компьютерная томография легких. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Академик РАН, заслуженный врач РФ, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина:

- Для симптомов, которые наиболее часто встречаются [у перенесших коронавирусную инфекцию], в программе углубленной диспансеризации предусмотрены соответствующие методы выявления, начиная от анкетирования и заканчивая проведением компьютерной томографии легких, дуплексного сканирования вен нижних конечностей (для того чтобы посмотреть, есть тромбоз или нет) и эхокардиографического исследования (чтобы определиться, есть ли сердечная недостаточность), - поясняет главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

Тест для проверки жизненной емкости легких. Фото: Евгения ГУСЕВА

БУДЬ В КУРСЕ

Полный список обследований для переболевших

Перечень инструментальных и лабораторных исследований с условиями их проведения детально описан в Методическом пособии по проведению профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

На первом этапе углубленной (постковидной) диспансеризации проводятся:

1. Измерение насыщения крови кислородом (сатурации).

Особенности:

- обследование делается всем пациентам;

- при показателе сатурации 94% и менее назначается КТ (компьютерная томография легких) и ЭХО-кардиография в рамках второго этапа диспансеризации.

2. Спирометрия (тест для проверки жизненной емкости легких: на нос надевают зажим, и человек в среднем 15 минут дышит ртом в мундштук, присоединенный к компьютеру).

Особенности: обследование делается всем пациентам.

3. Тест с 6-минутной ходьбой (для проверки выносливости и работы сердечно-сосудистой системы: человек должен пройти как можно большую дистанцию за 6 минут, при этом оценивается пульс и одышка).

Особенности:

- проводится, если у пациента исходная сатурация кислорода в крови более 94% и при этом человек жалуется на одышку и (или) отеки, которые появились впервые либо стали более выражены;

- при результате теста менее 550 м назначается ЭХО-кардиография в рамках второго этапа диспансеризации.

4. Рентгенография органов грудной клетки.

Особенности: выполняется, если не проводилась ранее в течение года.

5. Общий (клинический) развернутый анализ крови с определением лейкоцитарной формулы.

Особенности: анализ делается всем пациентам.

6. Биохимический анализ крови.

Особенности:

- анализ делается всем пациентам;

- обязательно проверяются такие показатели: общий холестерин, липопротеины низкой плотности, С-реактивный белок, АЛТ, АСТ, креатинин, ЛДГ.

7. Определение концентрации Д-димера в крови (показывает риск тромбозов).

Особенности:

- анализ делается пациентам, перенесшим COVID-19 средней степени тяжести и выше;

- если показатель Д-димера в 1,5-2 раза и более превышает верхний предел нормы, назначается дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Рентгенография органов грудной клетки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

! На втором этапе углубленной диспансеризации проводятся три вида обследований, если медпоказания для них определены на первом этапе (см. выше):

- КТ легких,

- ЭХО-кардиография,

- дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

ВАЖНО

Углубленная диспансеризация доступна для всех россиян, которые перенесли COVID-19. Давность заболевания значения не имеет, документальное подтверждение не требуется.

Постковидная диспансеризация не лишает права на прохождение традиционной диспансеризации или профилактического медицинского осмотра. Эти мероприятия можно пройти по отдельности.