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Национальные проекты России1 ноября 2022 8:35

Врачи советуют: переболел ковидом - пройди диспансеризацию

Почему так важно проверить свое здоровье после коронавирусной инфекции и как это сделать бесплатно по полису ОМС
Анна НИКОЛАЕВА
У многих переболевших после ковида появляются проблемы со здоровьем - решить их поможет диспансеризация.

У многих переболевших после ковида появляются проблемы со здоровьем - решить их поможет диспансеризация.

Фото: Алексей ФОКИН

По данным Минздрава России чаще всего после перенесенного COVID-19 у пациентов развиваются утомляемость (в 49,8% случаев), одышка (31,7%), а также тромбозы (20–30%). Кроме того, у многих россиян после выздоровления возникают тревога или депрессия, бессонница, начинают выпадать волосы.

Чтобы выяснить причины таких нарушений и предотвратить еще более опасные осложнения, включая инфаркты и инсульты, важно пройти углубленную (постковидную) диспансеризацию, подчеркивают медицинские эксперты. В нашей стране она стартовала с 1 июля 2021 года и проводится бесплатно по полису ОМС (обязательного медицинского страхования). Обеспечение охвата всех граждан страны диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами - одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение» (подробнее об этом - в материале «Комсомолки»)

Компьютерная томография легких.

Компьютерная томография легких.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Академик РАН, заслуженный врач РФ, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина:

- Для симптомов, которые наиболее часто встречаются [у перенесших коронавирусную инфекцию], в программе углубленной диспансеризации предусмотрены соответствующие методы выявления, начиная от анкетирования и заканчивая проведением компьютерной томографии легких, дуплексного сканирования вен нижних конечностей (для того чтобы посмотреть, есть тромбоз или нет) и эхокардиографического исследования (чтобы определиться, есть ли сердечная недостаточность), - поясняет главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

Тест для проверки жизненной емкости легких.

Тест для проверки жизненной емкости легких.

Фото: Евгения ГУСЕВА

БУДЬ В КУРСЕ

Полный список обследований для переболевших

Перечень инструментальных и лабораторных исследований с условиями их проведения детально описан в Методическом пособии по проведению профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

На первом этапе углубленной (постковидной) диспансеризации проводятся:

1. Измерение насыщения крови кислородом (сатурации).

Особенности:

- обследование делается всем пациентам;

- при показателе сатурации 94% и менее назначается КТ (компьютерная томография легких) и ЭХО-кардиография в рамках второго этапа диспансеризации.

2. Спирометрия (тест для проверки жизненной емкости легких: на нос надевают зажим, и человек в среднем 15 минут дышит ртом в мундштук, присоединенный к компьютеру).

Особенности: обследование делается всем пациентам.

3. Тест с 6-минутной ходьбой (для проверки выносливости и работы сердечно-сосудистой системы: человек должен пройти как можно большую дистанцию за 6 минут, при этом оценивается пульс и одышка).

Особенности:

- проводится, если у пациента исходная сатурация кислорода в крови более 94% и при этом человек жалуется на одышку и (или) отеки, которые появились впервые либо стали более выражены;

- при результате теста менее 550 м назначается ЭХО-кардиография в рамках второго этапа диспансеризации.

4. Рентгенография органов грудной клетки.

Особенности: выполняется, если не проводилась ранее в течение года.

5. Общий (клинический) развернутый анализ крови с определением лейкоцитарной формулы.

Особенности: анализ делается всем пациентам.

6. Биохимический анализ крови.

Особенности:

- анализ делается всем пациентам;

- обязательно проверяются такие показатели: общий холестерин, липопротеины низкой плотности, С-реактивный белок, АЛТ, АСТ, креатинин, ЛДГ.

7. Определение концентрации Д-димера в крови (показывает риск тромбозов).

Особенности:

- анализ делается пациентам, перенесшим COVID-19 средней степени тяжести и выше;

- если показатель Д-димера в 1,5-2 раза и более превышает верхний предел нормы, назначается дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Рентгенография органов грудной клетки.

Рентгенография органов грудной клетки.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

! На втором этапе углубленной диспансеризации проводятся три вида обследований, если медпоказания для них определены на первом этапе (см. выше):

- КТ легких,

- ЭХО-кардиография,

- дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

ВАЖНО

Углубленная диспансеризация доступна для всех россиян, которые перенесли COVID-19. Давность заболевания значения не имеет, документальное подтверждение не требуется.

Постковидная диспансеризация не лишает права на прохождение традиционной диспансеризации или профилактического медицинского осмотра. Эти мероприятия можно пройти по отдельности.

Национальные проекты России: Здравоохранение