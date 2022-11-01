Врачи советуют: переболел ковидом - пройди диспансеризацию

У многих переболевших после ковида появляются проблемы со здоровьем - решить их поможет диспансеризация.
Фото: Алексей ФОКИН
По данным Минздрава России чаще всего после перенесенного COVID-19 у пациентов развиваются утомляемость (в 49,8% случаев), одышка (31,7%), а также тромбозы (20–30%). Кроме того, у многих россиян после выздоровления возникают тревога или депрессия, бессонница, начинают выпадать волосы.
Чтобы выяснить причины таких нарушений и предотвратить еще более опасные осложнения, включая инфаркты и инсульты, важно пройти углубленную (постковидную) диспансеризацию, подчеркивают медицинские эксперты. В нашей стране она стартовала с 1 июля 2021 года и проводится бесплатно по полису ОМС (обязательного медицинского страхования). Обеспечение охвата всех граждан страны диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами - одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение» (подробнее об этом - в материале «Комсомолки»)
Компьютерная томография легких.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Академик РАН, заслуженный врач РФ, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина:
- Для симптомов, которые наиболее часто встречаются [у перенесших коронавирусную инфекцию], в программе углубленной диспансеризации предусмотрены соответствующие методы выявления, начиная от анкетирования и заканчивая проведением компьютерной томографии легких, дуплексного сканирования вен нижних конечностей (для того чтобы посмотреть, есть тромбоз или нет) и эхокардиографического исследования (чтобы определиться, есть ли сердечная недостаточность), - поясняет главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.
Тест для проверки жизненной емкости легких.
Фото: Евгения ГУСЕВА
БУДЬ В КУРСЕ
Полный список обследований для переболевших
Перечень инструментальных и лабораторных исследований с условиями их проведения детально описан в Методическом пособии по проведению профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).
На первом этапе углубленной (постковидной) диспансеризации проводятся:
1. Измерение насыщения крови кислородом (сатурации).
Особенности:
- обследование делается всем пациентам;
- при показателе сатурации 94% и менее назначается КТ (компьютерная томография легких) и ЭХО-кардиография в рамках второго этапа диспансеризации.
2. Спирометрия (тест для проверки жизненной емкости легких: на нос надевают зажим, и человек в среднем 15 минут дышит ртом в мундштук, присоединенный к компьютеру).
Особенности: обследование делается всем пациентам.
3. Тест с 6-минутной ходьбой (для проверки выносливости и работы сердечно-сосудистой системы: человек должен пройти как можно большую дистанцию за 6 минут, при этом оценивается пульс и одышка).
Особенности:
- проводится, если у пациента исходная сатурация кислорода в крови более 94% и при этом человек жалуется на одышку и (или) отеки, которые появились впервые либо стали более выражены;
- при результате теста менее 550 м назначается ЭХО-кардиография в рамках второго этапа диспансеризации.
4. Рентгенография органов грудной клетки.
Особенности: выполняется, если не проводилась ранее в течение года.
5. Общий (клинический) развернутый анализ крови с определением лейкоцитарной формулы.
Особенности: анализ делается всем пациентам.
6. Биохимический анализ крови.
Особенности:
- анализ делается всем пациентам;
- обязательно проверяются такие показатели: общий холестерин, липопротеины низкой плотности, С-реактивный белок, АЛТ, АСТ, креатинин, ЛДГ.
7. Определение концентрации Д-димера в крови (показывает риск тромбозов).
Особенности:
- анализ делается пациентам, перенесшим COVID-19 средней степени тяжести и выше;
- если показатель Д-димера в 1,5-2 раза и более превышает верхний предел нормы, назначается дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
Рентгенография органов грудной клетки.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
! На втором этапе углубленной диспансеризации проводятся три вида обследований, если медпоказания для них определены на первом этапе (см. выше):
- КТ легких,
- ЭХО-кардиография,
- дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
ВАЖНО
Углубленная диспансеризация доступна для всех россиян, которые перенесли COVID-19. Давность заболевания значения не имеет, документальное подтверждение не требуется.
Постковидная диспансеризация не лишает права на прохождение традиционной диспансеризации или профилактического медицинского осмотра. Эти мероприятия можно пройти по отдельности.