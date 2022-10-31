Наши школьники удивили мир поилкой для кота и умной ливневкой

Россияне привезли семь медалей с международной выставки юных изобретателей IYIA-2022 в Индонезии

Нашу страну представляли ребята из Москвы, Перми и Зеленодольска. Все вернулись с высокими наградами: три золота, четыре серебра и два спецприза.

Егор Копытов – ученик пермской школы №93 – повез на Бали кошачью поилку-фонтанчик. И что в ней такого, спрашиваете? А то, что поилка эта не простая, а многофункциональная. Сделана в виде небольшого аквариума, внутри - водяной насос с фильтром и трубками. Вода, до того, как политься струйкой, очищается от примесей и насыщается кислородом. Егор не ради славы эту штуковину придумал – кота своего спасал от мочекаменной болезни. Ветеринар строго-настрого сказал: хотите мурзика вылечить – сделайте так, чтобы он пил много воды, причем чистой. Котик у Егора упрямый – жуть. Нужен был какой-то хитрый подход. Сначала мальчик смекнул, что к льющейся воде питомец больше интереса проявит, чем к стоячей из миски, а потом «докрутил» идею, добавив очистку. И хвостатого, кстати, вылечил! А теперь его изобретение признали на мировом уровне – наградили серебряной медалью на выставке.

В этом году тема смотра — «Инновации для всех». Участвовали более 250 умников и умниц в возрасте от 6 до 19 лет из Китая, Японии, Кореи, Хорватии, Индонезии, Турции и других стран. Что еще наши участники повезли?

Персональное устройство мониторинга аускультации легких, автор - Анастасия Елисеева (ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы»): приборчик прикрепляется к телу и записывает звуки дыхания, а врач по звукозаписи отслеживает результаты лечения. Причем пациент может быть в Москве, а доктор – в Саратове. Золото!

Еще одно умное устройство - контейнер для автоматического дозирования лекарств «Помощник», который выдает больным лекарства по времени. Удобно для ухода за пожилыми. Авторы – Сухотский Александр и Баранов Марк (ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы»). Тоже золото!

Третье золото взял Базуев Константин из Екатеринбурга (Центр технического развития – детский технопарк «Кванториум» Свердловской детской железной дороги). Он придумал систему «Рельсоход» - беспилотник, который с помощью искусственного интеллекта с воздуха мониторит состояние изолирующих стыков железнодорожного пути и передает оператору отчет через чат-бот.

Серебряные медали вручили за модель автомобиля на водородном топливном элементе (Смуров Александр и Медведев Антон, г. Бор, детский технопарк «Кванториум»), а также Анна Козлова и Анжелика Исаченко (г. Свободный, Центр технического развития - детский технопарк «Кванториум» Свободненской детской железной дороги им. Г.М. Фадеева) – за полезные штуковины для железных дорог: буксу и гибридную автосцепку. Для неспециалистов названия ничего не говорят, но изобретения девчонок повышают безопасность поездов. А помимо медалей наши ребята получили спецнаграды от Евразийского патентного ведомства.

Анастасия Шипигузова и Анастасия Постаниди.

В предыдущий раз россияне ездили на IYIA еще до пандемии – в 2018-м, получили 12 золотых и 5 серебряных медалей. Интересный момент: девчонки из Перми Анастасия Шипигузова и Анастасия Постаниди повезли на конкурс свою ливневую решетку, в которую не проваливаются каблуки, мелкие предметы, монеты. Ужасно переживали: мол, ребята из других стран представят более навороченные техническими элементами решения, а у них что? Однако судьи именно от умных ливневок пришли в восторг! Для азиатских стран, где дожди могут лить месяцами, это очень ценная вещь.

КОМПЕТЕНТНО

«Не бойтесь изобретать!»

- Детям не надо бояться изобретать вообще, не нужно настраивать себя на то, что от конкурсантов непременно ждут принципиально новых и грандиозных решений. Вроде космического корабля для полета на Марс, - рассказал KP.RU Юрий Кузнецов, член жюри от России и партнер юридической фирмы «Городисский и Партнеры», которая организовывает и спонсирует поездки наших команд. - Многие изобретения, которые выставляются на эти международные конкурсы, нацелены на улучшение повседневной жизни или усовершенствование уже известных технических решений.

К слову, в Японии конкурсы юных изобретателей поводят уже более ста лет. Детвора там растет в культе технического творчества, инноватики. А взрослые всячески их в этом поощряют. При таком подходе и результат закономерный: Япония - в числе передовых стран по уровню технологического развития. А как может быть иначе?

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