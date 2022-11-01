Турбинные масла «Газпром нефти» применят на атомных ледоколах серии «Арктика»

Фото: www.gazprom-neft.ru

Компания «Газпром нефть» разработала турбинные масла для самых мощных в мире атомных ледоколов серии «Арктика». Высокотехнологичные смазочные материалы созданы с учетом повышенных требований к эксплуатации судов в условиях Северного морского пути. Первая партия продукции поставлена «Росатомфлоту» для атомохода «Урал», который в декабре 2022 года выйдет в акваторию Арктики.

«Мы активно участвуем в развитии судоходства в Арктике и по Северному морскому пути, поставляя широкий ассортимент российских масел для ледоколов, танкеров, промысловых судов, пассажирских теплоходов и научно-исследовательских судов, - отметил генеральный директор компании «Газпромнефть-смазочные материалы» Анатолий Скоромец. - Наша продукция соответствует спецификациям оборудования судостроителей, отвечает экологическим требованиям для морского транспорта, а главное – эффективна при высоких нагрузках в сложных климатических условиях. При разработке рецептуры смазочных материалов для атомных ледоколов мы объединили 10-летнюю экспертизу применения наших судовых масел в Арктике и опыт производства турбинных масел для сложного энергетического оборудования. Наши специалисты создали эффективную формулу судовых турбинных масел, которая по своим техническим характеристикам превосходит многие иностранные аналоги».

Фото: www.gazprom-neft.ru

Рецептура масла разработана специально для применения в мощных турбинах атомных ледоколов, работающих под высокой нагрузкой при прохождении толстых льдов. Продукт образует прочную масляную пленку и благодаря повышенной вязкости надежно защищает оборудование атомной установки при длительных механических и температурных нагрузках. Производство специализированной продукции осуществляет оператор бизнеса масел «Газпром нефти» – «Газпромнефть-смазочные материалы».

Напомним, универсальные атомные ледоколы проекта 22220 с новым типом интегральной реакторной установки «РИТМ-200» являются самыми большими и мощными в мире. Атомоход способен преодолеть льды толщиной до трех метров и провести в Арктике танкеры водоизмещением до 100 тыс. тонн. Благодаря переменной осадке универсальные ледоколы могут в равной степени эффективно работать в устьях сибирских рек и на трассах Северного морского пути. Развитие серии 22220 предусмотрено программой «Основы государственной политики страны в Арктике на период до 2035 года».