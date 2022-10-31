«Все назначенные объекты поражены»: в Минобороны России рассказали о новых ударах по военной и энергетической системам Украины

Минобороны заявило о поражении всех назначенных объектов на Украине

На кадрах очевидцев с Украины можно увидеть пролетающие над деревьями крылатые ракеты Х-101. А еще клубы дыма над энергетическими объектами Киевской области, Днепропетровской области и пожары на Новоднестровской ГЭС и ДнепроГЭС. За сутки на Украине оказались обесточенными почти все железнодорожные ветки, ВСУ пришлось даже снять с консервации последние тепловозы. В ряде регионов Украины нет электроэнергии. Но при этом украинские военные продолжают бравурно заявлять, что сбили 90% всех ракет. Но кадры очевидцев говорят об обратном.

«Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - подтвердили в Минобороны России.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на прошедшем брифинге заявил, что противовоздушной обороной, авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 13 беспилотников, 4 снаряда реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха», 7 противорадиолокационных ракет «HARM», 4 склада с боеприпасами, 8 пунктов управления ВСУ, 57 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136-ти районах.

Генерал-лейтенант перечислил потери ВСУ в районе СВО: «на Купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наемников в ряде населенных пунктов Харьковской области, где уничтожено более 110 украинских военнослужащих и боевиков, на Красно-Лиманском ВСУ потеряли 170 человек, на Донецком направлении - 60, на Николаево-Криворожском свыше 70 украинских солдат и иностранных наемников.

С украинскими националистами и наемниками сожжены десятки танков, бронемашин и германская самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze-2000».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

328 - самолетов.

167 - вертолетов.

2393 - беспилотных летательных аппарата.

384 - зенитных ракетных комплекса.

6213 - танков и других боевых бронированных машин.

879 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3540 - орудий полевой артиллерии и минометов.

6920 - единиц специальной военной автомобильной техники.