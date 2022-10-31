Дмитрий Песков рассказал, какое впечатление Валдайский форум произвёл на Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 31 октября, у журналиста «Комсомольской правды» и официального представителя Кремля состоялся такой разговор…

- Выступление Владимира Путина на Валдайском форуме стало мировым событием, последовало множество комментариев журналистов, политиков, политологов и даже некоторых лидеров государств. Как к этому событию – Валдайскому форуму – отнесся сам президент Путин?

- Ну, во-первых, президент достаточно высоко ценит работу Валдайского клуба и воспринимает подобные сессии как хорошую возможность поговорить с теми, кто интересуется Россией, кто является специалистами по России и пытается разобраться не в рамках информационного оголтелого такого русофобского мейнстрима, а по сути в том, что происходит, какие причины (происходящего), какие возможные последствия (ожидаются), сценарии развития и так далее. И президент внимательно относится к этой возможности. Он всегда готовится и исчерпывающе пытается общаться с этими коллегами (участниками форума).

Что, собственно, и произошло (и на этот раз). Каждое общение очень ценно для президента. И он его использует именно для продолжения своей работы по доведению нашей позиции, что называется, из уст первоисточника.

- А сам президент как-то делился своими впечатлениями о встрече с участниками?

- Да, он давал положительную оценку состоявшейся встрече.