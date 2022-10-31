На Крымском мосту «Ласточки» частично заменят автобусами

Премьер отметил, что время ожидания для грузового транспорта, следующего в Крым, должно быть сокращено, чтобы товары быстрее поступали на полуостров. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

С 1 ноября поезда «Ласточка» при перевозках по Крымскому мосту частично будут заменены на рельсовые автобусы. Это связано со снижением спроса на перевозки. Об этом сообщил глава Минтранса Виталий Савельев в понедельник на совещании у Михаила Мишустина.

Как рассказал Савельев, ситуация с движением на Крымском мосту наладилась, заторы на подъездах к мосту отсутствуют. Сейчас по мосту проезжает более 250 автомобилей в час. При этом весь транспорт, который передвигается по мосту или на пароме, досматривается.

Всего с 8 октября, когда на Крымском мосту был подорван грузовик, по нему проехало более 130 тысяч легковых автомобилей. Восстановительные работы при этом продолжаются.

- Важно, чтобы все необходимые товары, включая продукты и медикаменты, поступали на полуостров без сбоев. А наши граждане могли как добраться до Крыма, так и выехать оттуда удобными для них маршрутами, - отметил Михаил Мишустин. Он поручил Савельеву держать ситуацию на личном контроле.

Премьер также отметил, что время ожидания для грузового транспорта, следующего в Крым, должно быть сокращено, чтобы товары быстрее поступали на полуостров.

КСТАТИ

Правительство продлит на 2023 года меры поддержки бизнеса

Действие некоторых мер поддержки бизнеса будет продлено на весь 2023 год. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

- Акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью смогут избежать ликвидации, даже если стоимость их активов опустится ниже размера уставного капитала. В случае реорганизации публичных акционерных обществ определить средневзвешенную стоимость их акций можно будет в течение одного месяца, - сказал Мишустин.

Еще одна мера касается аренды помещений. Арендодатели сохранят возможность взимать платежи с арендаторов из недружественных стран, закрывших свои магазины, но продолжающих занимать площади, в размере среднемесячной оплаты за прошлый год или расторгать договор в одностороннем порядке.

- Эти меры позволят снизить негативные последствия действий санкций, уменьшить для наших предпринимателей административную нагрузку и добиться более справедливого перераспределения рисков, - сказал Мишустин.