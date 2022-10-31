Подготовка и вручение повесток прекращаются Фото: Министерство обороны РФ

По поручению Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу Генштабом Вооруженных Сил России направлены указания командующим войсками военных округов и командующему Северным Флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации.

Завершение частичной мобилизации в России 31 октября 2022 года

«В соответствии с данными указаниями, все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток прекращаются», - заявили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что все участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военных комиссариатов, а также выделенные решениями органов исполнительной власти субъектов РФ здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, «подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению».

«Также, указаниями, всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября 2022 к выполнению своих обязанностей в штатном режиме», - отмечается в сообщении.

Повестками в ближайшее время будут приглашать в военный комиссариат только срочников.

Однако, добровольцы, как и прежде смогут заявлять о своем желании заключить контракт с Минобороны для службы в зоне специальной военной операции.