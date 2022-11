После взрывов в Киеве и Киевской области в большинстве киевских пригородов пропали электричество и водоснабжение Фото: REUTERS

Почему беженки в Британии посуду не моют

Издание The Mirror, опубликовав новость про украинскую беженку, плакавшую в полиции, что ее в Британии поработили и заставляют помогать по дому, получило шквал откликов. Тем, кто пытается из незалежной просочиться в «высокоразвитые страны» в попытках «убежать от войны» это стоит читать перед сном. Читатель Mrjustathought, например, полагает, что «этих неблагодарных людей нужно отправить домой». Пользователь wimo добавляет, что украинке сначала стоит домыть посуду. «Может, что ей не нравилось работать на Украине», – предполагает Кilevan. Комментатор stevescarpio заверил, что «она будет в безопасности на Западной Украине». The TruthIs This говорит вроде бы очевидное: «Если вы остановились в чьем-то доме, то из приличия убрали бы за собой. Если бы кто-то помог вам, потому что вы беженец, вы бы сделали все возможное в благодарность». Всю эту бурю негатива вызвало сообщение о том, что прибывшая в Британию украинская гражданка заявила, что приютившая ее 42-летняя жительница Акфилда Ханна Дебенхэм, «поработила» ее, заставляя больше помогать по дому. Расследование не нашло подтверждений этим заявлениям. Но вообще все закончиться как обычно — понять и простить. Они же как дети.

В Мелитополь пошел газ из ДНР

Евгений Балицкий, врио губернатора Запорожской области, сообщил, что Мелитополь, который сейчас является административным центром региона, начал получать газ по новому газопроводу из ДНР. В городе стали подключать к газоснабжению жилой сектор, школы и больницы. На очереди - Токмак и Энергодар. Балицкий поблагодарил российское Минэнерго и местных специалистов за отличную работу и заверил сограждан, что к отопительному сезону в Запорожской области подготовка прошла по плану. Стоит напомнить, что газоснабжение региона со стороны незалежной прекратилось в июле. То есть, в Киеве еще в середине лета отказались от надежд на то, что эта земля будет украинской. Правильно, не будет.

Китай традиционно призывает к сдержанности

Ван И, глава внешнеполитического ведомства Китая, общаясь по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил тому, что все стороны конфликта на Украине должны проявлять сдержанность, наращивать дипломатические усилия для его урегулирования, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации. Ни убавить, ни прибавить

Логистический кошмар для ВСУ

Отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive сообщил, что украинская армия столкнулась с «логистическим кошмаром». Он возник из-за интенсивной траты снарядов и многообразия артиллерийских систем, привезенных в незалежную из разных стран. Расход боеприпасов в ВСУ доходит до шести тысяч боеприпасов в день. Украинцы истощили собственные склады. При том арсенал армии незалежной состоит из «мешанины различных орудий», от советских 152-миллиметровых гаубиц до американских установок M777. Атламазоглу пишет: «Разница в калибрах означает, что украинцы не могут использовать одни и те же снаряды в подразделениях, что создает логистический кошмар». Загнал снаряд я в пушку туго — а дальше спрячусь от испуга.

Украина осознает, как жить без воды и света

После взрывов в Киеве и Киевской области в большинстве киевских пригородов пропали электричество и водоснабжение (к вечеру сообщили, что 40% жителей сидят без воды). С утра понедельника в регионе прогремело как минимум десять взрывов. Местные власти оперативно предупредили жителей, что со светом и водой проблемы будут и в дальнейшем. Если хочешь быть здоров — обтирайся.

Москву и Белград Киев не поссорит

Александр Боцан-Харченко, посол России в Сербии, рассказал, что отношения между Москвой и Белградом не изменятся, несмотря на непризнание сербской стороной референдумов в Донбассе. Посол заявил: «В контексте сербских национальных интересов определение Белградом подхода по любому международному вопросу соотносится с косовским урегулированием. Сербское руководство подчеркивает это и публично, и в контактах с нами. При этом никакой увязки такой позиции Сербии с нашими двусторонними отношениями не наблюдается». Ну вот и славно.

Сколько судов заблокировано в украинских портах

Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что движение 218 судов, участвующих в зерновой сделке, фактически заблокировано. 101 пустое судно ожидает инспекции на вход в украинские порты, 22 – ожидают выхода из украинских портов, 95 судов с продукцией ожидают инспекцию для отправления к конечному потребителю. Ранее в Минобороны заявили, что Россия после теракта в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу агропродукции из украинских портов. Мы хлеба горбушку — и тут пополам.

Куда утекает «военная помощь»

В Центральной криминальной полиции Финляндии с грустью констатируют, что оружие, которое было отправлено на Украину для «защиты от российского вторжения», уже попадает в руки преступных группировок и в Суоми, и в ряде соседних стран. Комиссар отделения полиции по расследованию преступлений Кристер Ахлгрен сообщил, что такое оружие уже было обнаружено у банд в Дании, Швеции и Нидерландах. Речь идет о группировках, состоящих из мигрантов — в первую очередь, это «беженцы из Украины». Ну вы же сами хотели быть на «стороне добра». А "добро" должно быть с кулаками, а также с автоматами и гранатометами.

Киев надеется, что Запад погасит все его расходы

Кабинет министров Украины одобрил проект бюджета страны на 2023 год с дефицитом более 20%. На его покрытие по словам премьера Дениса Шмыгаля потребуется не менее 38 миллиардов долларов. Расходная часть бюджета, который составит 2.6 триллиона гривен, выросла почти на 67 млрд. Деньги Киев надеется получить от США, Евросоюза и МВФ. Месье, же не манж па сис жур.