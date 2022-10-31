Минобороны: коридора безопасности, определенного "Черноморской инициативой", больше нет

Движение судов по коридору безопасности является недопустимым Фото: EAST NEWS

Министерство обороны России выступило с заявлением. Смысл его в том, что до прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в бухте Севастополя, движение по коридору безопасности, определенному «Черноморской инициативой», приостановлено.

"Подчеркиваем, что Российская Федерация, как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие. В связи с этим, движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации.

В складывающихся условиях не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях. С учетом того, что подписание соглашение – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива») и его реализация осуществлялись при посредничестве Генерального секретаря ООН А.Гутерриша, довели до него и Совета Безопасности ООН нашу позицию", - заявили в Минобороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что "рассчитывают на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации".

Отметим, 31 октября министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

Коллеги обсудили все вопросы связанные с приостановкой российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках «черноморской зерновой инициативы».