Путин оценил итоги переговоров с Арменией и Азербайджаном в Сочи: Созданы условия для дальнейшего урегулирования

Судя по словам президента, о чем-то конкретном и окончательном договориться политикам не получилось Фото: REUTERS

Вот и завершились трехсторонние переговоры России, Армении и Азербайджана. Сегодня Владимир Путин сначала встретился с армянским премьером Николом Пашиняном, потом с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Общая беседа состоялась последней.

- Два часа мы разговаривали втроем. По нашему общему мнению, получилась полезная встреча. Она создала хорошую атмосферу для будущих договоров по принципиальным вопросам, - подвел итог Путин.

- Не все удалось согласовать сегодня. Некоторые вещи пришлось изъять из предварительного варианта текста совместного заявления. Но я согласен, что встреча была полезной, - добавил он.

Судя по словам президента, о чем-то конкретном и окончательном договориться политикам не получилось. Российский лидер несколько раз упомянул, что только созданы условия для «дальнейших шагов урегулирования в целом».

Обе бывшие советские республики не могут окончательно утвердить свою общую границу. Точнее, судьбу национальных анклавов. Азербайджан контролирует армянское село Арцвашен на своей территории. Армяне – азербайджанские села Кярки, Бархударлы, Юхары Аскипара и Ярадулла.

Ереван предлагает просто узаконить фактическое положение. Азербайджан с этим категорически не согласен. В Баку считают, что село Арцвашен бесполезно со стратегической точки зрения, а вот занятые армянами анклавы обеспечивают контроль над дорогами и коммуникациями, которые связывают Армению с Грузией и Ираном.

В середине октября Владимир Путин обмолвился, что мог бы помочь соседним странам.

- Мы, не претендуя на какую-то посредническую роль (хотя, откровенно говоря, нас об этом просили), договорились, что и одна, и вторая стороны передадут нам соответствующие документы и их видение решения этой проблемы. Мы же постараемся оценить эти предложения и используем для поиска решения имеющиеся в нашем распоряжении документы. В Москве подчас больше достоверной информации о границах между союзными республиками, чем в самих союзных республиках. Мы поднимем эти документы, поднимем эти карты, посмотрим и вместе с коллегами потом поищем решение, - сказал журналистам российский лидер в конце своей поездки в Астану.

Судя по всему, изучение архивных карт пока не помогло. Пашинян сегодня заявил, что для него «приемлемы те подходы, которые предлагаются российским проектом базовых принципов и параметров установления» армяно-азербайджанских отношений.

Алиев же заявил, что Баку выдвинуло свои «пять основных принципов, на которых должны быть нормализованы отношения». И эти подходы двух стран о границе диаметрально противоположны.

Надо понимать, что конфликт Еревана и Баку – это не только их внутреннее дело, к которому мы не имеем отношения. С одной стороны, армяне с Россией в единой оборонительном блоке. Если сейчас ОДКБ не сможет действенно помочь своему члену, то под вопросом окажется целесообразность всего договора о коллективной безопасности.

Но идти на конфликт с Азербайджаном в Москве тоже не хотят. Главный союзник Ильхама Алиева – турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Мы сейчас только-только договорились с Турцией о строительстве нового газового хаба для поставки нашего голубого топлива в Европу.

Если войска ОДКБ будут введены, как хочет Ереван, это может поставить под угрозу проект газового хаба. Если же Азербайджан продолжит обстрелы Армении, это чревато выходом Еревана из ОДКБ. Мирное урегулирование – единственный приемлемый для нас вариант.