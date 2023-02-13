Никакого принца, антигерои и скелеты: Казанские ученые рассказали, какую правду скрывали в мультфильмах «Дисней»

Сказки существуют многие столетия. За этот период человечество придумало множество уникальных, интересных и захватывающих вариаций историй

В Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ прошла лекция «Старые добрые сказки» в зеркале Дисней». Провели ее старший преподаватель Инна Щепачева, старший преподаватель Арина Шевченко и кандидат филологических наук Екатерина Зуева. Они рассказали всю правду о сказочных сюжетах, которые легли на основу мультипликационных фильмов студии «Дисней».

Сказки существуют многие столетия. За этот период человечество придумало множество уникальных, интересных и захватывающих вариаций историй. Именно этим и занялись братья Уолт и Рой Дисней, которые являются основателями студии «Дисней».

Первым из таких мультфильмов стал «Белоснежка и семь гномов». Как оказалось, аниматор переделал оригинал сказки братьев Гримм, выбросив несколько ужасных подробностей. Так, первоначально злая мачеха приказывает охотнику отвести Белоснежку в лес и избавиться от нее. По версии братьев Гримм, мачеха пытается это сделать аж три раза, чего нет у «Диснея». А оживает главная героиня не благодаря поцелую принца, как в мультфильме, а из-за того, что один из гномов, выносящих из дома гроб, спотыкается и падает. Белоснежка вываливается из гроба и застрявший в горле отравленный кусок яблока выскакивает.

Следующая анимационная картина «Дисней», которую обсудили казанские КФУ, это «Горбун из Нотр-Дама». В оригинале горбуну Квазимодо не удается уберечь Эсмеральду, в которую он безответно влюблен. После случившегося он отправляется на ее могилу, где остается, пока сам не уходит в мир иной. Через много лет, после вскрытия могилы, находят оба их скелета. Однако, когда пытаются их разделить, кости рассыпаются в прах. В мультфильме, конечно, никто не умирает. Эсмеральду чудесным образом спасают. Главный герой понимает и смиряется с тем, что она влюблена в капитана гвардии Феба. Эсмеральда, в свою очередь, помогает горбуну выйти из церкви и социализироваться в обществе.

К подобным сказкам можно отнести и «Мулан», «Геркулес», «Принцесса и лягушка», «Рапунцель», «Холодное сердце» и «Спящая красавица». В каждой из этих рассказов кроется множество страшных подробностей, о которых многим ничего неизвестно. Ведь основой сказок тех же братьев Гримм были средневековые сказания, а в те времена царили жестокие обычаи и безнаказанность. Некоторые сказки были записаны братьями в том виде, в каком они существовали. Нет, конечно, что-то менялось или дописывалось ради того, чтобы, например, понизить уровень жестокости.

ЗЛОДЕИ

Также ученые КФУ рассказали и о том, как изменили образы злодеев в мультфильмах «Дисней». В период с 1937-1942 года они были одноплановые, лишенный индивидуальности и некрасивые. Отличались такие герои от добрых лишь своим зловещим смехом, присутствием темных оттенков в образах. Эти злодеи простые с точки зрения художественного образа и не способны развиваться.

А с 1950 по 1962 года им добавляют юмористические черты, а также глупость. Их внешность становится более комичной, нежели устрашающей. Зрителям предлагают высмеять зло для победы над ним.

Далее «Дисней» начинают создавать истории о героях-животных (1970-1988 года). Тогда в злодеях начинает проявляться еще жадность и меркантилизм. А уже с 1989 по 1999 года в них начинает прослеживаться не только жажда денег или мести, но и желание властвовать, а также тщеславие. В какой-то степени на данном этапе можно говорить об усилении психологизма в изображении злодеев, о попытке вызвать сочувствие зрителя, говорят казанские ученые.

В наше же время злодеи способны вбирать в себя черты всех предыдущих эпох. Однако иногда они даже могут помогать главному герою. То есть, уже не используют темные одежды и мрачное освещение в присутствии злодеев. Они сливаются с добрыми героями, что усложняет сюжетную линию.

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