Ракетные комплексы «Ярс» сменили полевые позиции

В общей сложности подразделения ракетного соединения отработают несколько десятков вводных в лесных массивах

Подразделения, оснащенные подвижным грунтовым ракетным комплексом (ПГРК) «Ярс» выполнили смену полевых позиций в Иркутском ракетном соединении.

«Наряду с задачами и вводными по совершению маневренных действий ПГРК «Ярс», обязательно отрабатываются вопросы по освоению новых районов боевого патрулирования. Ракетчики выполнили задачи по рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения», - пояснил командир группы Федор Жеребенков.

В общей сложности подразделения ракетного соединения отработают несколько десятков вводных в лесных массивах. На маршрутах боевого патрулирования будет решаться широкий спектр задач по противодействию диверсионно-разведывательным группам.

Напомним, одна ракета «Ярс» может очень быстро и гарантированно принести в любую точку планеты ядерные блоки суммарной массой в 12 раз больше американской бомбы, что уничтожила Хиросиму.

Стартовая масса ракеты «Ярс», примерно как у двух вагонов трамвая - 46 000 тонны. Три ступени с топливом закидывают боевые блоки ракеты на 12 000 километров, что несут в себе избыточную смертельную мощность - 500 килотонн. В полете ракета разделяется на отдельные блоки, что подлетают к своим целям с огромной скоростью по разным траекториям. Сбить их при подлете к цели невозможно.

Напомним, в августе 1945 года США нанесли бомбовые удары по японским городам Хиросима и Нагасаки. Суммарная мощность взрывов составила от 34 до 39 килотонн.

В результате взрывов американских ядерных бомб погибли 80 тысяч японцев, а еще через несколько месяцев от ран и лучевой болезни скончались еще более 200 тысяч человек.