Сильвио Берлускони возложил на Владимира Зеленского ответственность за происходящие на Украине события

Смелые заявления политика произвели эффект разорвавшейся бомбы Фото: REUTERS

Лидер партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони взорвал обязательный «режим тишины» на проходящих в стране региональных выборах. Политик, давая комментарий прессе после выхода с избирательного участка, подверг жесткой критике президента Украины Владимира Зеленского. Как подчеркнул Кавальере, «все, что ему нужно было сделать – это прекратить нападения на две автономные республики Донбасса, и всего этого бы не произошло».

- Поэтому я оцениваю поведение этого господина очень, очень негативно, - приводит слова Берлускони агентство «Анса».

При этом Сильвио заявил, что «будь он премьер-министром, не пошел бы на переговоры с Зеленским. Потому что мы являемся свидетелями разрушения его страны и массового убийства его солдат и гражданских лиц». Видимо, таким образом политик хотел указать на то, что военная помощь Киеву лишь затягивает конфликт.

Предложил Берлускони и собственный рецепт урегулирования. По его мнению «для достижения мира американский президент должен принять Зеленского и сказать ему: План Маршалла по восстановлению Украины (будет) в вашем распоряжении (только) после окончания спецоперации». Это подразумевало бы пакет помощи в размере 6-7-8-9 триллионов долларов, но при условии что «господин Зеленский прикажет прекратить огонь, а мы (США) с завтрашнего дня больше не дадим ни долларов и не дадим больше оружия».

Смелые заявления политика произвели эффект разорвавшейся бомбы. В правительстве и министерстве иностранных дел осудили его «провокационные высказывания» и поспешили заверить «партнеров», что «поддержка Украины итальянским правительством является твердой и убежденной». К сожалению, не поддержали лидера и в его партии. Так, второй в списке политсилы - глава МИДа Антонио Таяни поспешил заверить, что «Вперед, Италия! всегда была на стороне независимости Украины».

Отмолчаться пока решили и в «Лиге» Маттео Сальвини, никак не прокомментировав произошедшее.

Подобная «трещина» может угрожать стабильности находящейся у власти в Италии «правой коалиции». При все возрастающем весе административного ресурса «Братьев Италии» Джорджи Мелони, приписывающей себе все заслуги правительства, начиная со сдерживания роста цен на бензин и заканчивая получением пакетов помощи от ЕС и ограничению миграции, для других «правых» вскоре просто не останется перспективных тем для повестки.

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