Песков раскрыл детали подготовки послания Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
… - Дмитрий Сергеевич, вы сегодня уже рассказывали, что президент сейчас очень плотно занят подготовкой Послания Федеральному собранию. - заметил журналист «Комсомольской правды» в разговоре с официальным представителем Кремля в понедельник, 13 февраля. - Вы можете нам позволить хотя бы краешком глаза заглянуть на президентскую кухню, как это все делается, как это раньше разрешали? Участвуют ли спичрайтеры, какие министры, - допустим, министр обороны, - привлекается ли пресс-служба и нужна ли какая-то помощь от нас?
Вот что - дословно - сказал Песков:
- Слушайте, задействованы очень многие подразделения, как правило, и Администрация президента, и с правительством у президента идут свои ежедневные контакты.
Это рутинный процесс, он растянут по суткам.
Как правило, мы, естественно, это не показываем.
- А пресс-служба тоже работает? - уточнил я.
- Все подразделения Администрации президента, конечно.
- Можете сказать, - задал я следующий вопрос, - какую часть займет в этом документе судьбоносном специальная военная операция?
- Послушайте, подождите, давайте дождемся 21-го числа, президент выступит и озвучит Послание.
Вы знаете, что мы никогда не рассказываем заранее о его содержании.
- Хорошо, дождемся. Спасибо, Дмитрий Сергеевич.