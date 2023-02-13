Полина Агуреева: «СВО была неизбежна. Истребление людей Донбасса необходимо было остановить»

Полина Агуреева Фото: Михаил ДЕНИСОВ

На сцене Московского Театра им. Гоголя вышел спектакль «Живые и мертвые» по роману Константина Симонова в постановке Полины Агуреевой. Премьера приурочена к 80-летию Сталинградской битвы. В спектакле заняты известные артисты, ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета…

Еще до выхода спектакля Полину Агурееву осудили так называемые либеральные критики. Мол, как посмела выпускать спектакль о Сталинграде на сцене «уничтоженного» Гоголь-центра. События последнего года разделило и без того не сильно дружную творческую интеллигенцию на два непримиримых лагеря. Об этом мировоззренческом водоразделе мы и поговорили с актрисой.

- Актерский мир настолько радикально разделился на либералов и патриотов?

- Это деление условно и не отражает серьезности конфликта. У нас сегодня вообще все перевернуто с ног на голову, - считает Полина Агуреева. - Вряд ли можно назвать «либералами» людей, которые отрицают историю и культуру России. Скорее это противостояние людей с принципиально разным мировоззрением. Для одних Родина, Россия — важнейшая составляющая в их системе ценностей. Для других наша страна — чужая. И я не думаю, что здесь возможны компромиссы.

Я всегда была аполитичным человеком. Но, когда начались события на Донбассе в 2014 году, я стала следить за тем, что там происходит. Почитайте украинские учебники, посмотрите украинское телевидение: там в каждой строчке и в каждом слове: русский – враг.

Не знаю, как можно было остаться равнодушным к этим событиям. Как можно было проигнорировать трагедию в Одессе 2-го мая? Мой отец занимался организацией радиосвязи на Донбассе сразу с начала этих событий и много чего мне рассказывал.

В начале СВО мне попался комментарий в соцсетях: «Друзья, объясните, почему такое большое количество донбассовцев говорит, что их бомбила Украина»... То есть люди предпочитали ничего не знать о трагедии Донбасса в течение 8-ми лет.

- В театре «Мастерская Петра Фоменко», где вы служите, вы не выглядите белой вороной? Сталинград, патриотизм…

- Совершенно не выгляжу белой вороной. Такие же взгляды разделяют очень многие в нашем театре. Мы ездили на Донбасс. Это было наше желание, никто не заставлял. Ребята из «Мастерской», наш директор Андрей Михайлович Воробьев пришли на спектакль «Живые и мертвые» меня поддержать. Евгений Борисович Каменькович поздравил меня сразу после спектакля в Волгограде. Я думаю, мы получили прививку правильных ценностей от Петра Наумовича Фоменко. Не представляю, чтобы Петр Наумович назвал 9 мая «победобесием»…

- Но некоторые артисты уехали из страны после начала СВО?

- Человек имеет право жить там, где ему нравится. Это его личное дело. Но я не могу понять тех, кто оттуда поливает грязью свою родину. Ни Бродский, ни Ростропович не позволяли себе такое. Для них это было неприемлемо. Бродский писал: «Я никогда не буду мазать дёгтем ворота своей родины. Это мой дом, я прожил в нём всю свою жизнь, и всем, что имею за душой, я обязан ей и её народу». Это при том, что и Бродскому, и Ростроповичу было, на что обижаться. Тех, кто сбежал после начала СВО, никто не выгонял. Они сами уехали.

Я всё думаю: где этот водораздел произошел? Где тот нулевой километр, от которого люди пошли радикально в разные стороны?

Наверное, это результат 30-летнего промывания мозгов. Окно Овертона, когда сначала вам в сознание вбрасывается непопулярная мысль, которая постепенно становится для вас вполне приемлемой и воспринимается как норма. Но если вами так легко манипулировать, значит, вы это позволяете, значит, не даете себе труда думать, разбираться, анализировать. Видимо, поиск объективной информации не каждому по силам в век лавины информационного мусора.

- Недавно сняли с репертуара спектакли Лии Ахеджаковой. Причины не называются, но скорее всего, из-за её публичных антироссийских высказываний.

- Перегибы есть и у либералов, и у патриотов. Я не понимаю, зачем, например, закрыли спектакли Дмитрия Крымова. Я не разделяю его взгляды, но при чем здесь его спектакли? Почему хотели закрыть спектакль Жени Цыганова? Для меня это неприемлемо. Так же как недопустимо решение некоторых продюсеров не подписывать контакт с артистами патриотических взглядов.

- Многие ваши коллеги уехали из страны спасать свою заграничную недвижимость…

- Я в вопросах недвижимости не специалист, да и не хотела бы это обсуждать. Их жизнь и наша жизнь - это два диаметрально противоположных мира. Я переписываюсь с матушкой Зосимой, которая живет в монастыре под Донецком. В этом монастыре много беженцев, стариков, сирот… Украинская армия их прицельно обстреливает, бомбит из «Хаймерсов»… И не замечать это безнравственно. Не думаю, что там кого-то волнует вопрос недвижимости.

- Вы ездили в Донецк. Там действительно так страшно, как нам показывают по телевизору?

- Там в тысячу раз страшнее! Меня ведь тоже мучил этот вопрос, решила увидеть своими глазами. Я была в Донбассе, в Луганске. Мы там с актерами из нашего театра выступали и, естественно, все заработанные деньги передали местным жителям. Мы много с ними общались. Невыносимо слушать их истории и невозможно не испытывать сострадания к этим людям. Я не буду никого убеждать, но у меня нет сомнения, что СВО была неизбежна. Истребление людей Донбасса необходимо было остановить. Сегодняшние трагические события начались не в феврале 2022-го года...

P.S. ближайший спектакль «Живые и мертвые» - 13 марта на сцене Театра им.Гоголя.

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