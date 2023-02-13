Почему Михаил Ефремов отказался выходить на свободу на пять лет раньше срока

Адвокат Алёшкин объяснил отказ Михаила Ефремова от ходатайства о смягчении наказания Фото: Михаил ФРОЛОВ

С тех пор, как Михаил Ефремов попросил суд смягчить ему наказание (говоря казённым языком - подал ходатайство о замене неотбытой части срока принудительными работами), не прошло и месяца. Тогда казалось, что воля совсем близко: юристы давали Ефремову благоприятные прогнозы, а поклонники надеялись на скорые премьеры: оказалось, принудительные работы по закону можно отбывать в театре. Однако этим надеждам сбыться пока не суждено.

Как стало известно 13 февраля, свое прошение актёр забрал: об этом агентству ТАСС сообщили в Алексеевском районном суде Белгородской области. Таким образом, Михаил Олегович по-прежнему останется в колонии №4 поселка Алексеевка, где вот уже два года отбывает срок за смертельное ДТП, вшивая молнии в медицинские комбинезоны и снимая фильмы для тюремных конкурсов.

Такое внезапное и нелогичное решение артиста экспертов озадачило.

- Я с удивлением прочитал эту новость, - признался KP.RU звёздный адвокат Андрей Алёшкин. - Со стороны такой поступок выглядит странным. Я уже говорил, что вероятность выйти на свободу у Михаила Ефремова есть, шансы, на мой взгляд, были велики. Полагаю, решение отозвать ходатайство могло быть продиктовано неофициально поступившей информацией, что прошение не удовлетворят. И во избежание информационного негатива артист решил не рисковать. Хотя повторю еще раз: все основания для замены реального срока принудительными работами в деле имеются.

Адвокат Андрей Алешкин.

Между тем, защите Михаила Олеговича разговаривать со СМИ категорически запрещено. Да и близкие артиста - жена Софья Кругликова и сестра Анастасия Ефремова на звонки KP.RU ответили брошенными трубками, заявив, как одна: "С прессой не общаюсь!". Так что об истинных мотивах Ефремова остаться в колонии можно только догадываться...

Напомним, смертельную аварию на Садовом кольце, в которой погиб курьер Сергей Захаров, актер под алкоголем и наркотиками устроил 8 июня 2020 года. После многочисленных судов приговор составил 7,5 лет колонии общего режима. Из этого срока почти 2,5 года артист уже отсидел: сначала в СИЗО, затем в тюрьме. И этого было достаточно, чтобы просить о смягчении наказания, тем более, что "дядя Миша", как его называют товарищи по несчастью, зарекомендовал себя образцовым сидельцем. Если бы суд пошел Ефремову навстречу, он мог бы перевестись из тюрьмы в трудовой центр в Белгороде, а затем и в Москве, где его могли бы устроить в театр.

Теперь же, если знаменитому сидельцу придется провести в колонии от звонка до звонка, он выйдет на свободу лишь в конце 2027 - начале 2028 года.

КСТАТИ

По версии правозащитников, такой кульбит от Михаила Ефремова может быть связан вовсе не с крахом надежд. Наоборот, как считает член Совета по правам человека Ева Меркачёва, артист рассчитывает выйти еще раньше по УДО. Срок подачи заявки на условно-досрочное освобождение у знаменитого сидельца подойдет в середине 2023 года, тогда как принудительные работы могут затянуться. «УДО для него - оптимальный способ оказаться на свободе как можно раньше», - уверена Меркачёва.