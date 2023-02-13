Лекарства, лучевая или химиотерапия: Казанский профессор Сергей Бойчук рассказал, что эффективнее при лечении рака

В процессе проведения операции важно определить опухоль является доброкачественной или злокачественная Фото: Shutterstock

Во время своей лекции в рамках Дня российской науки доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедры общей патологии Казанского ГМУ Сергей Бойчук пояснил, почему таргетные (таргет – цель англ.) препараты эффективнее химиотерапии при лечении рака.

УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТАБЛЕТКИ НЕТ

Прежде всего, ученый отметил, что универсальной таблетки против этого недуга быть не может, так как онкологическое заболевание у каждого человека протекает по-разному. В связи с этим от специалистов требуется вовремя и правильно поставить диагноз, а также определить форму рака. От этого будет зависеть тактика лечения и судьба пациента.

Так, в процессе проведения операции важно определить опухоль является доброкачественной или злокачественная. А при ее удалении нужно уметь определять границу – где заканчиваются больные ткани, а где начинаются здоровые.

- Практически во всех случаях, если пациенту ставят диагноз злокачественного образования, и он своевременно не обращается за медицинской помощью, то прогнозы, к сожалению, будут не благоприятные. После этого специалистом определяется вид терапии, - отметил Сергей Бойчук.

Кроме того, по мнению ученого, каждый пятый случай онкологического заболевания имеет вирусную природу. Речь идет о гепатите В (рак печени), частота встречаемости которого существенно выше, чем в остальных популяциях вируса. Также это вирус герпеса восьмого типа и карциномы, которые не реагирует на лечение химиотерапией. Однако контакт с канцерогеном не приводит к немедленному переходу нормальной клетки в раковую.

- Ген ТР53 в половине случаев онкологических заболеваний выключен вследствие мутации. При реактивации данного гена есть шанс притормозить распространения опухолевых клеток. А при лучевой и химиотерапии ДНК повреждается. В связи с этим, если в опухолевых клетках имеется мутация гена ТР53, то повреждение ДНК не приведет к остановке клеточного цикла, а значит к развитию рака, - заявил казанский ученый.

При этом он отметил, что клетки имеют механизм самоликвидации (апоптоз) и поэтому у человека и возникает опухолевая трансформация. То есть нормальные клетки превращаются в опухолевые и набирают четыре группы мутации, что приводит к их бесконечному делению и образованию клонов с разной чувствительностью, а также генетикой. В связи с этим убить одним препаратом все раковые клетки невозможно.

НЕСКОЛЬКО ЭШЕЛОНОВ ЗАЩИТЫ

- Если возникла мутация – это, безусловно, не фатальное событие, поскольку есть несколько эшелонов защиты. Так, в организме человека есть мощный иммунный механизм, который распознает раковые клетки и ежедневно уничтожает их. В связи с этим онкологическое заболевание возникает не так часто, - говорит Сергей Бойчук. - В медицине существует золотой стандарт, которого все боятся. Он гласит, что лечение всех онкологических заболеваний проходит при помощи хирургического вмешательства. То есть, опухоль рекомендуется всегда удалять, потому что такой способ дает надежду, что иммунная система в результате победит все раковые клетки. Однако если иммунитет проиграл однажды и опухоль имеет огромные размеры, тем сильнее пострадает иммунная система. Поэтому в данном случае без хирургического лечения действительно не обойтись.

БЕЗ ОПЕРАЦИИ

Другой метод борьбы с раком – локальное лечение, когда используют лучевую терапию. В этом случае побочные эффекты минимальны, поскольку хирург сначала вырисовывает опухоль, затем прицельно воздействует лучами на данное образование.

Также используют химиотерапию - это внутривенные инъекции. Основной целью данного метода является уменьшение размеров опухоли и минимизация хирургического вмешательства. При этом нужно помнить, что используемые препараты являются токсичными для организма. Поэтому здесь и много побочных эффектов.

Так, есть препараты, которые препятствуют полимеризации, с чем связно хаотичное распределение генетического материала. Если даже представить, что из этого хаоса образуются две клетки, то в одной – будет существенно меньше генетического материала, а в другой – избыток. Это воспринимается как мутация и в дальнейшем такие клетки будут самоликвидироваться.

- Существенный минус химиотерапии заключается в том, что здоровые клетки тоже подвергаются негативному воздействию, после чего от курса к курсу увеличивается и частота побочных эффектов. Кроме того, опухоль может приспособиться к используемым препаратам и начать «выкачивать» их из себя. При этом есть вероятность, что клетки потеряют чувствительность и к другому препарату, - рассказ Бойчук.

КАК «ПОТУШИТЬ СВЕТ В КОМНАТЕ» ДЛЯ ОПУХОЛИ

Ученый КФУ отметил, что для решения данной проблемы необходимо найти другой способ. То, что минимизирует токсичные эффекты химиопрепаратов и усилит их воздействие на раковые клетки. В связи с этим и возник термин «таргетная терапия». Именно таргетные препараты нацелены на поиск раковых клеток и их дальнейшее уничтожение.

Такие лекарства делятся на две группы. Первая, если на опухолевых клетках имеются специфические рецепторы, то возникает возможность их распознать, а значит более точно воздействовать на болезнь. Вторая, когда в опухолевых клетках имеется мутация, которая накручивает клетку по циклу. Она делится за счет этих активирующих мутаций. Именно поэтому фармацевты и фармкомпании синтезируют большое количество так называемых химических молекул с малой массой. Они находят мутацию и, образно говоря, тушат для нее свет в комнате. То есть, клетка, прежде всего, перестает делиться.

- Когда пациенту назначают таргетный препарат, он встраивается в этот фрагмент. Таким образом, раковая клетка останавливается и это приводит к ее гибели. Поэтому сегодняшняя терапия полностью завязана на проводимых диагностических исследованиях. То есть какую мутацию найдут, такое решение и примет врач-химиотерапевт при выборе препарата. Но одними лекарствами избавиться от рака невозможно, поскольку все клетки разные, - отметил Бойчук.

СПРАВКА КП

Рак – это злокачественная опухоль, при которой происходит бесконтрольное размножение мутационных клеток. Они отличаются от здоровых тем, что у них неправильно работает их клеточный цикл. Таки образования могут не умирать, тем самым, образовывая скопления и те самые опухоли. Последние различают как злокачественную или доброкачественную. Важный фактор болезни также и в скорости деления больных клеток, и в уровне их опасности.

Причинами возникновения злокачественной опухоли является повреждение ДНК (мутации), вирусы гепатита В и С (рак печени), злокачественных новообразований крови (лимфомы), опасные химические вещества, гормональные нарушения и слабый иммунитет. А процесс роста раковой опухоли начинается тогда, когда один или несколько генов в клетке подвергаются процессу мутации. То есть, ген начинает кодировать измененный ненормальный белок или вовсе перестает кодировать белок. Это приводит к нарушению процессов клеточного роста и деления.

Кроме того, опухоль может иметь наследственный характер, когда мутация передается из поколения в поколение. Поэтому не зря врачи у пациентов спрашивают о том, не болели ли раком их родные.