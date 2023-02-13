Российские волонтеры нашли в Хатае под завалами живого человека спустя неделю после землетрясения

Еще одно чудесное спасение на месте трагедии в Турции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Команда российских волонтеров, помогающая в разборе завалов в пострадавшем от землетрясения городе Хатай, сегодня совершила практически чудо - на восьмые сутки после подземных толчков была найдена живая женщина.

Подробности собственному корреспонденту сайта kp.ru в Турции рассказал один из волонтеров Антон Сиренко.

- Мы прочесывали выделенный нам гектар. На нем сложились семь домов. Неожиданно посреди груды камней увидели чью-то ногу. По ее цвету поняли, что человек еще жив. После этого согласно инструкции наша бригада вызвала профессиональных спасателей, которые уже достали человека. Рядом был ребенок, но он, к сожалению, погиб, - рассказал Антон.

Волонтер рассказал, что он родом из Самары, живет в Аланье вместе с друзьями. Сразу после трагедии они взяли в аренду автобус и поехали на место трагедии помогать в разборе завалов.

Напомним, 13 февраля турецкое управление по делам чрезвычайных бедствиий сообщило, что число погибших в результате землетрясения достигло 31 643 человек. На месте работают более 35 тысяч спасателей, в том числе почти 10 тысяч из других стран.