Союзное государство: вспомним будущее

Контуры будущего Союзного государства и придумывать не надо. Они прописаны, и весьма убедительно и привлекательно, почти четверть века назад в статьях Договора 1999 года Фото: Shutterstock

История отношений России и Белоруссии после развала Советского Союза показательна во многих отношениях. Выделим два уровня в развитии нашего Союзного государства: непосредственно Россия и Беларусь, эволюция их отношений после 1991 года, и - как непростое, порой драматическое развитие сотрудничества двух государств и взаимоотношений двух народов можно интерпретировать с точки зрения исторической перспективы для большей части постсоветского пространства.

Иными словами: как, сначала разойдясь по «национальным квартирам», мы все-таки поняли неоспоримые преимущества «союзной коммуналки» и как эту траекторию российско-белорусских отношений можно проецировать на будущее наших отношений с другими бывшими республиками СССР.

Помните, как настойчиво и убежденно либеральные политики поздней перестройки или, если хотите, начального этапа развала Союза, убеждали: жить в «коммуналке» большой страны, которая задыхается в своих проблемах, не в силах их решить, уже невмоготу. Зачем мучиться в очередях в места общего пользования и гадить друг другу на общей кухне? Хватит! Давайте мирно разойдемся - каждый в свою отдельную «национальную квартиру» - и устроим жизнь по-своему, и вам мешать не будем, и вы нас нервировать перестанете. Было ведь такое? Никто не будет спорить?

В конце 80-х прибалтийские депутаты в Верховном Совете СССР с умным и высокомерным видом - европейцы, как ни как - разъясняли смотрящим им в рот либералам и журналистам: время больших многонациональных государств закончилось, пришло время малых национальных государств, которые сами смогут быстро и успешно решать свои проблемы, чтобы жить хорошо и счастливо без назойливой опеки Москвы. И что показало время? Да, прибалты получили свою свободу и независимость. Но оказалось, что нужны они им были для одного - чтобы выбрать нового хозяина. Вернее, новый хозяин их прибрал к себе, а они преподнесли это как свой выбор. Что теперь в их, если честно, весьма убогих национальных квартирках? Потерять за 30 лет независимости треть населения - это показатель успеха и благополучия?

В Москве и Минске сразу после 91-го тоже увлеклись собой, полагая, что в «цивилизованный мир» лучше входить по одному. В то же время, кто забыл, в Киеве твердили, что Украина вот-вот станет второй Францией - только сбросит со своей шеи «нахлебников» из России, которую она кормит-кормит, от себя отрывает… Да и у нас хватало деятелей, и в самых верхах власти, которые призывали поскорее избавиться от «обузы» в виде бывших братских республик. Логика была та же: вот сейчас сбросим «нахлебников» и заживем.

О «святых 90-х», надеюсь, знают и помнят все. Не по нагло-самоуверенным заявлениям Чубайса о двух «Волгах» за один ваучер. По позорным и унизительным торжищам, на которых продавали все, что только можно, чтобы выжить. По малиновым пиджакам и культу уголовных «братков». Подлое было время, а ждали ведь, разбегаясь из Союза, только лучшего.

Я далеко не фанат Бориса Николаевича Ельцина. Но из того, что ему никак не поставить в минус - это шаги по сближению с Белоруссией, начавшиеся в 96 году с Договора о создании сообщества Беларуси и России, и заключенный в декабре 99-го Договор о создании Союзного государства. Конечно, это стало возможным также благодаря тому, что Александр Лукашенко, став в 94-м президентом Беларуси, заявил о готовности восстановить связи с братской Россией.

Но тоже не забываем, как нелегко, а порой и откровенно трудно шло сближение двух стран. С одной стороны, Договор о создании Союзного государства, в котором заложены основы трансформации двух стран в одну во всех сферах - экономике, политике, судебной системе, социальной жизни, культуре, науке, информационном пространстве. С другой - период «многовекторности» во внешней политике Минска, а в Москве - время старых сомнений в том, «кто кого кормит».

И реализация договора шла соответственно: значительное время он жил, главным образом, на бумаге и в мечтах. Запад проводил свою политику «малых шагов» по отрыву Минска от Москвы и уже рассчитывал на скорый успех. Но случилось лето 20-го. Знаем, чем все закончилось. И надо признать: во многом именно те события помогли нам разобраться и понять, в чем ценность единства наших стран и народов.

Так что, разойдясь в 91-м, мы двигались, как писал Вознесенский про людей и историю - по параболе, и, прежде чем вновь сойтись, уходили на разные орбиты.

Это, скажем так, первый, непосредственный план, когда мы говорим о будущем союза России и Белоруссии. А более широкий контекст того, что произошло и происходит в наших отношениях, можно увидеть в схожих процессах нового сближения наших стран с бывшими республиками Советского Союза. Понятно, что не со всеми. Прибалты ушли и одно время довольно успешно тянули за собой других. С Украиной видим, что произошло. Грузия после трагических для нее событий научилась о своем истинном интересе задумываться. Молдавию сейчас пытаются натравить на Россию и Беларусь.

Но время сделало очевидным для тех, кто способен честно смотреть на прошлое и настоящее, зачем нас так усердно когда-то разводили друг от друга, сталкивали лбами, заманивали сладкими посулами. Чтобы сделать нас слабыми, управляемыми, чтобы заставить нас обслуживать чужие и совершенно чуждые нам интересы. Так что и здесь я бы надеялся на историческую параболу, какая случилась у России и Белоруссии.

Конкретные контуры будущего нашего Союзного государства и придумывать не надо. В Договоре о его создании они прописаны, и достаточно подробно. Цели и задачи поставлены, они амбициозны и обещают многое. Главное сейчас и в ближайшее время - определиться, что из обозначенного как перспектива можно начинать реализовывать уже сейчас. Что уже сегодня-завтра, исходя из реалий, в которых живем, можно сделать для строительства прочного, дееспособного и привлекательного не только для нас, но и для других - ведь договор открыт и для новых членов - Союзного государства.

Особенно это важно сейчас, на фоне событий на Украине. Волынку, которую тянет Запад - Россия обречена, у нее нет союзников, у нее нет будущего - можно заткнуть только одним способом - успехом и на поле боя, и в экономике, и в укреплении Союзного государства. Реальные шаги, понятные, убедительные и зримые - будь то совместное военное строительство, создание действительно единого экономического комплекса двух стран, их солидарная позиция в международных делах - сейчас были бы лучшим аргументом в пользу нашей правоты.

Недавно госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос о создании символики нашего государства - гимн, флаг и прочие атрибуты. Столько лет идут разговоры об этом. Может, уже действительно пора? Ведь встать под одно знамя - это не только церемониальное действие, это объединяющий смысл нашего движения вперед.

Повторю, контуры будущего Союзного государства и придумывать не надо. Они прописаны, и весьма убедительно и привлекательно, почти четверть века назад в статьях Договора 1999 года. Последовательно и целеустремленно воплощать в жизнь то, что предложено и определено в семидесяти одной статье этого договора, не забывая всенародно обсуждать, что делается, и сопровождать дела хорошей социальной рекламой - наверное, это и было бы прорисовкой реальных контуров нашего совместного будущего.

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