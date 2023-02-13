Материалы и устройства активной фотоники разработают в новой молодежной лаборатории НИУ МИЭТ

Разработка под руководством Петра Ивановича – микросхема для работы более продвинутых нейросетей – вошла в топ-10 открытий года по версии РНФ Фото: Shutterstock

Руководителем лаборатории назначен доцент Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ, кандидат технических наук Петр Лазаренко. Напомним, что ранее разработка под руководством Петра Ивановича – микросхема для работы более продвинутых нейросетей – вошла в топ-10 открытий года по версии РНФ и «Российской газеты».

Целью лаборатории является разработка и создание энергонезависимых быстродействующих реверсивно реконфигурируемых элементов и интегральных фотонных схем, совместимых с технологией кремниевой микроэлектроники. Сегодня в лаборатории проводятся исследования, которые позволят получить новые знания о процессах, происходящих под действием импульсного лазерного излучения в аморфных материалах, и установить связь данных процессов как с параметрами лазерных импульсов, так и с составом и структурой материалов, на которые они воздействуют. Ученые Национального исследовательского университета «МИЭТ» также планируют разработать подходы к применению фазопеременных материалов для создания элементов интегральной фотоники и прикладной оптики и сформировать научные основы технологии высокостабильных энергоэффективных микрооптических устройств и энергонезависимых активных интегральных фотонных схем.

«На данный момент в лаборатории работает 24 человека – команда заинтересованных и увлеченных наукой молодых людей, – говорит руководитель НИЛ Петр Лазаренко. – При этом в состав лаборатории входят как достаточно опытные научные сотрудники, так и молодые лаборанты химического анализа, являющиеся по совместительству студентами третьего курса. Это позволяет осуществлять эффективный обмен опытом и знаниями. Средний возраст сотрудников лаборатории – 29 лет».

Ключевым партнером лаборатории является НПК «Технологический центр», который осуществляет технологическое сопровождение проекта и адаптирует разрабатываемые в лаборатории подходы и технологии под существующие технологические и производственные стандарты микроэлектроники. На данный момент коллективом сотрудников лаборатории и предприятия ведется отработка ключевых технологических процессов, результатом которых должны стать сформированные научные основы технологии создания высокостабильных энергоэффективных микрооптических устройств и энергонезависимых активных интегральных фотонных схем.

«Эти разработки обладают существенными перспективами для аппаратной реализации полностью оптических нейроморфных вычислительных систем, – отмечает Петр Лазаренко. – Считаю, что для решения поставленных задач у нас достаточно потенциала, но мы всегда открыты к сотрудничеству. К примеру, в настоящий момент нами уже ведутся совместные работы с научными коллективами из МПГУ, ИОНХ РАН, РГПУ им. Герцена, ФИАН, ИТМО, РГРТУ, ДВФУ, а в коллективе с нами работают не только ребята из НИУ МИЭТ, но и сотрудники из других организаций и даже стран, например, граждане Киргизии, Белоруссии и Ирана, каждый из которых обладает своим уникальным набором компетенций».