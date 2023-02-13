Японский профессор предложил зловещий способ борьбы со старением населения

В Японии, равно как и в других государствах, население стремительно стареет, доля пожилых в общей массе становится столь значительной, что государство уже не в состоянии обеспечивать работу систем здравоохранения, пенсионные фонды и оплачивать социальные услуги. Фото: Shutterstock

Японский ученый Юсукэ Нарита, работающий сейчас в одном из американских университетов, до недавнего времени был известен только в узких научных кругах. Хотя у него давно есть свой фирменный стиль – он носит очки, одна линза которых овальная, а вторая – прямоугольной формы.

Теперь фото Нариты не сходит с обложек японских журналов, его приглашают на телешоу, он даже снялся в рекламе энергетических напитков.

Популярность пришла к нему после того, как ученый, по определению журналистов The New York Times, «нажал на секретную кнопку, позволившую публично говорить о том, что волнует сейчас правительства многих стран мира».

В Японии, равно как и в других государствах, население стремительно стареет, доля пожилых в общей массе становится столь значительной, что государство уже не в состоянии обеспечивать работу систем здравоохранения, пенсионные фонды и оплачивать социальные услуги.

Но слова Юсукэ Нарита, которые он произнес еще в конце позапрошлого года на одной из своих лекций, запали глубоко у душу японцам. Тогда он предложил старикам самим уйти из жизни. Правда, позже несколько раз он заявлял, что эти его слова были вырваны из контекста, но у японца появились тысячи последователей. В первую очередь, в самой Японии, где молодежь чувствует себя разочарованной из-за того, что, как считают сами японцы, прогресс сдерживает геронтократия.

Однако, далеко не все в научном мире считают, что Нарита прав. Более того, ему даже вменяют разжигание ненависти к уязвимым слоям населения, к которым с полным правом можно отнести пожилых людей. Но при этом все признают, что популярность идей Нариты может существенно повлиять как на государственную политику, так и на нормы морали.

Ведь если говорить о Японии, то в этой стране – низкий уровень рождаемости и одновременно самый высокий госдолг; японские политики все больше беспокоятся о том, как финансировать всевозрастающие объемы пенсионных обязательств. Также в Японии – один из самых высоких в мире процентных показателей пожилых, страдающих деменцией (т.е. нуждающихся в особом уходе), и тех, кто коротает старость и заканчивает свой жизненный путь в одиночестве.

Нарита не стал увиливать от контактов с The New York Times и сообщил журналистам, что «он обеспокоен происходящим в Японии, где одни и те же магнаты доминируют в мире политики, промышленности, СМИ». Что же касается массовых самоубийств, то, как заявил Нарита, эти слова являются абстрактными метафорами.

Кстати, идеи о выбраковке людей всплывали в Японии и раньше. Десять лет назад тогдашний министр финансов Страны Восходящего Солнца Таро Асо прямо заявил, что пожилые люди должны поторопиться и умереть.

И вот теперь многие японцы опасаются, что идеи Нариты поспособствуют принятию закона, аналогичному тому, что действовал в Японии с 1948 года. Он позволил тогда врачам на протяжении десятилетий принудительно стерилизовать тысячи людей с психическими и генетическими аномалиями.

Пока же Нарита продолжает заниматься статистикой и экономикой рынка труда в престижном Йельском университете. Нобелевский лауреат Джош Ангрист, который был одним из его научных руководителей, охарактеризовал Нариту как «талантливого ученого с необычным чувством юмора».