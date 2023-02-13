Снижаем стресс: Как поддержать ребенка перед экзаменом

На современных школьников «давят» сейчас не только желания родителей и требования учителей... Фото: Shutterstock

Драма с подготовкой к выпускным экзаменам в школе разыгралась в Самарской области. Как сообщает популярное интернет-издание, школьница побоялась недопуска к экзамену и попробовала свести счеты с жизнью. На итоговое собеседование по русскому языку нужно было прийти с паспортом, девушка свой документ не нашла. С родителями ситуацию обсуждать не стала, утром сделала вид, что отправилась в школу, но выбрала для себя совсем другой исход. К счастью, трагедии удалось избежать, девушку спасли, однако для многих подростков и их родителей приближение экзаменов может напоминать надвигающуюся катастрофу. Почему подростки склонны выбирать самые радикальные способы, чтобы не пойти на экзамен, и как родителям помочь своим детям?

- Когда человек попадает в «ситуацию оценки», возрастание тревоги по типу «а вдруг не справлюсь», - это закономерный вариант развития ситуации, - говорит доктор психологических наук, профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Марина Розенова. – В такой ситуации и у взрослого проявляются страхи «утраты статуса» и «утраты любви и симпатии».

Детям и подросткам с угрозой «оценки» особенно сложно совладать, поскольку они еще плохо знают себя и свои возможности, не верят в себя, к тому же, – они во многом зависят от других: от родителей, учителей, тренеров, от тех, кто регламентирует и определяет их жизнь. Вот и получается, что «не справиться с экзаменом» становится равносильно тому, что весь мир рушится вокруг, словно при землетрясении.

- На современных школьников «давят» сейчас не только желания родителей и требования учителей, - весь жизненный контекст переполнен требованиями и ожиданиями успешности, процветания, силы, - отмечает психолог. – Да и сама система подготовки к экзаменам, часто акцентирует внимание только на правила, требования и угрозы от их невыполнения.

ВЕРХОМ НА КОЛЕСЕ БАЛАНСА

Поглощенность гаджетами, игры и учеба в виртуальном пространстве, хронический недосып и малоподвижность сильно влияют на психику подростков. Засесть перед экзаменами только за книжки, лишив себя и важных увлечений, и движения, - плохая идея. Рецепт один, взрослым обязательно нужно помогать своим детям «держать режим» - уговорами, убеждением, подсказками, системой «маленьких мотиваторов», ради которых подросток соглашается поддерживать ритм отдыха, занятий и увлечений. Только без угроз. Они скорее парализуют ваше чадо. Важный момент, без собственного примера здесь не обойтись. Дольше всего продержится тот режим, который обсуждает и обустраивает для себя вся семья, и где каждый – участник переговоров и договора о совместном быте и расписании занятий и развлечений.

ДЛЯ ПОДРОСТКА ВАЖНО ОБЩЕНИЕ СО СВЕРСТНИКАМИ

Подготовка к контрольной или к экзамену может стать хорошим поводом для совместных занятий со сверстниками. Тут и навыки общения можно потренировать, и в роли эксперта по любимому предмету выступить, и поднабраться знаний у одноклассника в области, которая не дается. Чтобы совместная подготовка не переросла в постой треп и потерю времени, на первых порах кому-то из родителей стоит помочь ребятам с распределением времени и ролей (кто и за что отвечает) в совместной работе.

Подготовка к контрольной или к экзамену может стать хорошим поводом для совместных занятий со сверстниками. Фото: Shutterstock

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Все привыкли делать упор на репетиторов-предметников, что само по себе правильно и необходимо, а вот на психологическую поддержку для подростка финансов зачастую уже не остается. Но и тут можно попробовать подойти к процессу с выдумкой, например, объединиться в группу и нанять специалиста, который мог бы проводить для детей поддерживающие встречи. Или организовать подобную форму работы в тандеме со школой и школьным психологом. Возможно, это станет ответом на многие вопросы и в отношениях ребят в классе, и в подготовке к выпуску из школы.

ТЕАТР И РИСУНОК ОТ ДУШИ

Многочисленные исследования показывают, что творчество – один из самых эффективных способов справиться с нагрузкой и стрессом, причем, профессиональные навыки здесь не нужны, занятий в театральном кружке или студии, да и просто картины, на которой подросток сможет цветом и движением линии выразить все, что у него на душе, достаточно. Роли на сцене помогут и развитию самосознания ребенка, он четче увидит, каких качеств ему не хватает, а чего, возможно, в избытке, да и навыки выступления перед публикой помогут прокачать. К тому же занятия творчеством со сверстниками – это еще и возможность цифрового детокса.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЯ

Как поддержать своего ребенка перед экзаменом?

- Регулярно интересоваться жизнью ребенка. Экзамен – не что-то «из ряда вон», а только часть жизни. Интересуйтесь не только тем, как идет учеба, и не формально, для галочки, а самим подростком, его увлечениями, переживаниями. Старшеклассники - это люди, хоть и с гормональной и стрессовой перегрузкой. У них случаются влюбленности, есть мечты-идеи, есть трудности взаимопонимания. Если вы в целом включены в жизнь ребенка, то и подготовка к экзамену будет органично вплетена в контекст ваших отношений.

- Помогать формировать адекватное представление о себе и своих способностях. Вместе проводить анализ текущей ситуации: что подросток уже знает и умеет, а что находится в его зоне ближайшего развития. Для чего потребуется помощь репетитора и специалиста.

- Обсуждайте вместе желания и планы на будущее. Пусть ребенок говорит без опасений, что, если выскажет свое мнение, то будет не услышан, не понят, проигнорирован.

- Делитесь собственным опытом преодоления сложных ситуаций. Ребенку может пригодиться ваш опыт, приемы, методы того, как вы справляетесь с трудностями.

- Напоминайте подростку, что если ему понадобится помощь и поддержка, в любой момент, – он может обратиться к вам. Всегда.