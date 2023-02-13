96-летний немецкий танкист-ветеран: Один на один против «Леопардов» на Украине

В Германии скандал — пресса осудила ветерана, посмевшего сказать правду о поставках танков Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В интервью на общенациональном немецком радио Deutschlandfunk 96-летний ветеран вермахта Иоахим Хеппнер заявил, что он против поставок германских танков «Леопард» на Украину, сказав буквально следующее:

«Что же это за тяжелое оружие, которое поставляется? О чем думают люди, которые принимают такие решения? Оружием никаких проблем не решишь!»

Сам в прошлом танкист-наводчик Хеппнер был призван в вермахт в 18-летнем возрасте. В 1945 году попал в плен, оказался на Украине и был потрясён масштабом разрушений, устроенных нацистами. С тех пор считает себя пацифистом. Но в современной Германии, как в позднем СССР, любой пацифизм должен идти в ногу с «линии партии».

В немецких соцсетях и СМИ разгорелся скандал. Против радиостанции, давшей слово ветерану, выступили крупнейшие издания Германии!

«Почему немецкое СМИ интересуется мнением нацистских солдат о поставках танков, а не немецко-украинских организаций?» - хором кричат германские газеты.

Руководству радиостанции пришлось публично оправдываться:

«Deutschlandfunk не поддерживает заявление Иоахима Хёппнера, что Германия не должна поставлять танки на Украину. Но мы задаем себе вопрос о значении очевидцев войны и разрушений. Описания Хеппнера дают понять, что у разных поколений могут быть разные взгляды на этот вопрос».

Репортер Deutschlandfunk написал в Твиттере, что мнение Хеппнера важно, потому что он «имел опыт солдата в танке на войне». И многие немцы против поставок оружия, поскольку это может привести к эскалации. Поэтому следует услышать мнение, которая разделяет и «немалая часть народа Германии».

Но большинство немецких СМИ считает это мнение возмутительным, полагая что только новые поставки оружия укрепят позиции Украины и Запада.

То, что помнит и понял бывший солдат вермахта, в нынешней Германии забыли. Это уже факт. И главное - совершенно не хотят понимать.