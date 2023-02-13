Культовый фильм Вадима Абрашитова "Плюмбум": В кино главный герой обличал пороки, а в жизни снимал порно

Антон Андросов в фильме "Плюмбум".

«Плюмбум или Опасная игра» - одна из первых «перестроечных» картин. Сценарий написал постоянный соавтор Абдрашитова - Александр Миндадзе.

Премьера состоялась 19 января 1987 года. В год выхода картина вызвала острую дискуссию. В то время была популярна молодёжная передача «До 16 и старше». Несколько программ были посвящены именно этому фильму.

Напомним сюжет: главный герой - пятнадцатилетний подросток Руслан Чутко - решил искоренить зло в небольшом провинциальном городке. Он агент под прикрытием, действующий под псевдонимом Плюмбум (свинец). Руслан становится общественным помощником милиции и выявляет разного рода правонарушителей. Втирается в доверие к барменам, фарцовщикам, бомжам. За бродяжничество сдаёт милиции людей, оказавшихся в тяжёлом положении, участвует в поимке рыбаков−браконьеров, среди которых его отец… Нельзя сказать, что методы его борьбы с «пороками общетва» высоконравственные. Финал картины вообще драматичный: влюбленная в Плюмбума одноклассница Соня втянута в одно из дел, которое он ведет. В итоге Соня разбивается, упав с крыши дома...

В процессе обсуждения фильма мнение зрителей разделилось. Меньшинство было за Плюмбума, большинство - против, кто-то поддержал его «методы», кто-то назвал Павликом Морозовым. Мысль, которую хотели донести авторы картины, - безграничная власть опасна в руках людей, мягко говоря, морально незрелых.

Вадим Абдрашитов рассказывал, что они с Мендадзе стремились показать эдакого ребенка-старичка, у которого отсутствует душа, который не чувствует ни физической боли, ни душевной. Это ребенок-инвалид, но жалко его было только режиссеру. У зрителей главный герой не вызвал никакой симпатии.

Кинорежиссер Вадим Абдрашитов в 2021 г. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Малосимпатичного Плюмбума сыграл Антон Андросов – подросток-актер, о котором все забыли через 2-3 года после премьеры. Главная роль в картине Абдрашитова – его звездный час, хотя он снялся еще в ряде фильмов.

В кино он попал случайно. Как-то в московскую школу, где учился 10-летний Антон, пришли с «Мосфильма». Спросили: «Кто хочет сниматься в кино?».

— И тут я, худой, маленького роста, троечник, встал и сказал: «А можно я?» — рассказывал Андросов. — Но пробы в фильм «Витя Глушаков – друг апачей» не прошёл. Я решил пробоваться в другие фильмы — без кастинга не проходило и месяца.

Наконец режиссёр Елена Чурбакова взяла его на роль беспризорника в дипломную работу «Дыб». Ну а потом был «Плюмбум».

После школы Андросов окончил экономический факультет ВГИКа. Занимался съемками документального кино. Ну а потом переключился на порно, посчитав, что «на этом можно заработать». Искореняя пороки общества на экране, в жизни им потворствовал.

В «Плюмбуме» снялась актриса Елена Яковлева, это была одна из её первых больших ролей в кино.

Елена Яковлева в фильме "Плюмбум".

Несмотря на общественный резонанс фильм довольно быстро «умер». Пришли другие времена и другие герои.

Критики ругали картину за неуклюжую попытку объединить несоединимое: детективно-психологическую драму с элементами чернухи с претензией на фантастически-философское кино.