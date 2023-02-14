Последние новости о ситуации вокруг Украины на 14 февраля 2023 года: Почему Маск не хочет воевать за Киев, зачем ВСУ жгут заповедные леса и когда Донбасс получит воду с востока

Боец ВСУ у установки БМ-12 "Град". Фото: REUTERS

Попытки ВСУ контратаковать постоянно проваливаются

Украинские формирования пытались контратаковать позиции российской армии на Красно-лиманском направлении. Но прорвать наши оборонительные позиции им не удалось. Потеряв до батальона, ВСУ отступили на исходные рубежи. В данном районе также зафиксированы хорошо экипированные группы численностью до десяти человек с современными средствами связи и наблюдения, которые пытаются совершить диверсии. Как правило, неудачные. Но лезут как тараканы.

ВСУ жгут леса, чтобы остановить ВС РФ

ВСУ пытались поджечь лес зажигательными боеприпасами в районе Серебрянского лесничества. Так они хотели сдержать продвижение российских сил близ Кременной. По данным подполковника народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в районе Серебрянского лесничества украинские боевики при помощи горючей смеси и валежника, рассчитав направление ветра, попытались трассирующими боеприпасами поджечь лес с таким расчетом, чтобы огонь направился на позиции ВС России. Но выпавший снег не позволил противнику осуществить диверсию – и пожар просто потух. Плохо рагули учили физику и химию.

Пакистан шлет Киеву снаряды для РСЗО, а от Москвы требует скидок на нефть

Исламабад отправил Киеву 10 тысяч снарядов для использования в РСЗО «Град». По данным издания Economic Times, снаряды были отправлены из порта Карачи в феврале и до конца месяца должны прибыть на Украину через порт Эмден в Германии. Несмотря на то, что Пакистан постоянно требует от России снизить цены на поставляемую в республику нефть, эта страна продолжает поставлять оружие и боеприпасы киевскому режиму. Только в январе пакистанские предприятия ВПК через Карачи отправили незалежной не менее 50 тысяч единиц боеприпасов. Но Аллах прозорлив, он все видит.

Маск не позволит Зеленскому воевать, используя Starlink

Владелец компании SpaceX, миллиардер Илон Маск сообщил, что сеть спутниковой связи Starlink необходима для обеспечения связи на Украине, но она не должна использоваться для эскалации, которая может повлечь за собой третью мировую войну. Маск заявил, что Starlink – это коммуникационная основа Украины. Она - единственная возможность подключиться к интернету на линии фронта. Остальные — выведены из строя. Но американский магнат уверен, что использоваться для эскалации ее нельзя никому. Ранее компания SpaceX ограничила доступ военных БПЛА на Украине к сети Starlink, поскольку последняя, «разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием». Визг Киева слышен даже на Марсе.

Репин и Айвазовский стали украинскими художниками?

Метрополитен-музей в Нью-Йорке счел Илью Репина и Ивана Айвазовского украинскими художниками. В аннотации к картине «Корабль в лунном свете» Айвазовского говорится о том, что автор – украинец (вообще-то подданный российской империи с армянскими корнями). Похожее заявление размещено на странице с картиной «Портрет Всеволода Михайловича Гаршина» Репина. Ранее Метрополитен-музей объявил украинским художником Архипа Куинджи. Основание простое: Айвазовский, Репин и Куинджи родились в Российской империи в Феодосии, Чугуеве и Мариуполе. Которые тогда были русскими городами, а сейчас их почему-то относят к городам украинским. Да, география — не царская наука, а история всех поправит. И да - вас тоже вылечат.

В Энергодаре найден схрон с оружием и боеприпасами недалеко от АЭС

В Энергодаре сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии обнаружили тайник с автоматами и гранатами. Оружие было спрятано в гараже участника АТО, который сбежал из Энергодара на правобережье Днепра. ГУ МВД по Запорожской области сообщило: «В одном из гаражных кооперативов Энергодара, полицейские Запорожской области при поддержке бойцов Росгвардии изъяли крупный схрон с оружием и боеприпасами. В шкафах и яме гаража обнаружены три автомата Калашникова, четыре гранаты Ф-1, полторы тысячи патронов калибра 5,45 мм и форму украинских военных». Бандеровцы с годами не меняются, горбатых правит только могила.

Кулеба ждет великие события 24 февраля

Дмитрий Кулеба, глава украинского МИДА, сообщил, что в годовщину начала российской специальной военной операции (СВО) 24 февраля в Нью Йорке состоятся «великие события». Он «презентовал» принятие ряда серьезных политических и дипломатических решений. Так и заявил: «Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях». И как только его от высокого давления на мозг от эпохальности и секретности грядущего не разорвало.

Водовод в Донбасс возводится ударными темпами

Более 2600 военных строителей ударными темпами продолжают прокладывать водовод из Ростовской области в Донбасс. Минобороны России сообщает: «Более 2,6 тысяч специалистов военно-строительного комплекса МО РФ и свыше одной тысячи единиц техники в круглосуточном режиме задействованы на строительстве нового крупного водовода. Он соединит Ростовскую область и ДНР». Новое гидротехническое сооружение пройдет по территории Ростовской области и Донецкой народной республики до канала Северский Донец - Донбасс. Мощность водовода составит до 300 тысяч кубических метров воды в сутки. Идет прокладка двух нитей магистрального трубопровода по 200 км каждая, сооружение насосных станций, электроподстанций и накопителей воды на 10 тысяч кубических метров. Сейчас строители возводят водозаборный узел на Дону, насосные станции для переброски воды, укрепляют прибрежную зону, монтируют трансформаторные подстанции и линии электропередачи. Это наша вода, это наш водовод, кому не нравится — на выход.

Бывший руководитель ЦРУ огорчен признаками наступления на Донбассе

Дэвид Петреус, бывший руководитель ЦРУ, с тревогой сообщил, что Россия интенсивно занимается подготовкой к новому наступлению в Донбассе. В интервью RND Петреус отметил, что у российских подразделений достаточно солдат, артиллерии, ракет, авиации и танков. Экс-глава центрального разведуправления констатировал: «Похоже, Россия создает условия для нового наступления в Донбассе. Возможно, в ЛНР». И призвал Белый дом скорее удовлетворить просьбу Зеленского о передаче ВСУ истребителей и дальнобойных ракет. Иначе хана. Глас вопиющего в пустыне — зачем удовлетворять просьбы фантома?

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