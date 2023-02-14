Первая любовь звезд: Басков ради девочки гладил галстук, Зверев дарил клубнику, а Бузову тянуло к плохим парням

На этом фото Николай со своей учительницей (слева) и той самой Таней. Фото: Личный архив Людмилы Яковлевой

Это сейчас наши звезды купаются в любви - не только своих вторых половинок, но и тысяч поклонников. Но так было, конечно, не всегда. Кто из российских звезд страдал из-за несчастной первой любви, а кто вспоминает о ней с ностальгией - в нашей подборке.

ЛЮБВЕОБИЛЬНЫЙ БЛОНДИН НА ВЕСЬ КЛАСС ТАКОЙ ОДИН

Первая любовь у Николая Баскова случилась в пятом классе: он тогда учился в новосибирской школе № 186. Сердце «главного блондина страны» покорила одноклассница Таня.

- Всем было понятно, что она Коле нравится. По его просьбе я их даже посадила вместе, он галстук гладил, чтобы Тане понравиться. Девочка гордилась, что Коля за ней ухаживал, - рассказывала «КП» - Новосибирск» Людмила Федоровна Яковлева, преподаватель русского языка и литературы. - А потом в наш класс пришла новая девочка - Оля. И Коля начал уделять внимание ей.

А когда в начале 2000-х Басков приезжал в Новосибирск с концертом, то и Таню, и любимую учительницу пригласил на свое выступление. А потом встретился с ними в гримерной. Конечно, ни о каких ухаживаниях, как в пятом классе, и речи не шло.

- У Тани была уже своя семья, - говорит Людмила Яковлевна.

ОЛЯ И ШКОЛЬНЫЙ АВТОРИТЕТ

Первый парень Бузовой «держал район». Фото: Артем КИЛЬКИН

Ольга Бузова в школе нравилась многим мальчикам. При этом тянуло ее к плохим парням. Мама певицы Ирина Александровна вспоминала:

- У нее много было записок: «Ты милая. Я тебя люблю». Писали Аркаша, Олежка. Но на выпускной она пошла с Лешей. Он мне нравился. Очень красивая была пара. Это 11-й класс. Он был таким серьезным пацаном, «держал район». Ну, как в то время, вы же понимаете... Он был в школе самым авторитетным парнем.

Ухаживал Леша красиво - дарил игрушки, цветы. Но любовь закончилась, как только Оля поступила в университет.

АГУЗАРОВА ВЛЮБИЛАСЬ В СЕЛЬСКОГО КРАСАВЧИКА

Жанна и в детстве была с характером. Фото: Предоставлено Краеведческим музеем Колыванского района

Жанна Агузарова была очень яркой девочкой-подростком и уже тогда могла выкинуть что-то эпатажное. Например, первой в новосибирском селе Боярка сшила бикини в красный горошек. А еще, как вспоминают ее подруги, говорила: «Я не из этого времени, я должна была родиться в будущем».

Однако будущая «инопланетянка» влюбилась во вполне себе земного парня - односельчанина Сергея. Но накачанный красавчик отнесся к ней несерьезно:

- Как мы познакомились с Жанной? Парни тогда после школы шли спортом заниматься, тяжелой атлетикой, а девчонки - на песни и танцы. А вечером гуляли по мосту компаниями, ходили в березовую рощу, играли в бутылочку, жгли костры. Жанна меня заприметила, как-то провожал я ее домой. Мы и под луной гуляли с гитарой, и романтика была. Только вот чувств у меня не было, не сошлись мы характерами. Она девчонка неуступчивая, с норовом: ее толкнет, ущипнет кто-то из парней - так она сразу в драку. Будет до конца на своем стоять, пусть даже и проиграет, - на этом, по словам Сергея, их роман и закончился.

«А ТЫ СОВСЕМ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ!»

Сергей Зверев спустя много лет узнал свою дошкольную любовь.Фото: Личный архив

Первой любовью Сергея Зверева была девочка из его родного Култука (Иркутская область) - Татьяна Абодоева . Влюбился в нее он в детском саду.

- Я тогда совсем маленькой была. Сергей уехал из Култука (поселок на Байкале), когда ему 5 лет было. Помню только, что постоянно в паре с ним танцевала, - говорит Татьяна.

Сейчас Татьяне 60 лет, она замужем, у нее двое детей. О первом «увлечении» она вспоминает с нежностью.

- Несмотря на возраст, Сережа уже тогда умел красиво ухаживать: провожал меня до дома, приносил землянику. А однажды в любви признался. Он тогда и двух слов связать не мог... Я над ним смеялась, - с улыбкой говорит Татьяна.

Кстати, еще в детстве одна черта в характере у будущего стилиста удивляла окружающих. Вместе с девчонками Зверев обожал играть в куклы. За это воспитатели прозвали его «тряпочником».

А в 2005 году Сергей и его первая любовь снова встретились - в холле гостиницы во время гастролей артиста в Иркутске.

- Ой, а ты все такая же маленькая, совсем не изменилась, - Зверев обрадовался, узнав свою детсадовскую любовь. - Как жизнь? Все нормально?

- Неужели узнал? - осторожно спросила Татьяна.

- Как же! Конечно! - ответил он и пригласил Татьяну на концерт.

РЕАЛЬНАЯ СТРАСТЬ

Первая любовь «реального пацана» оказалась безответной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Реальный пацан» Антон Богданов вырос в городе Березники Пермского края. Маленький рост парнишка компенсировал активностью - занимался разными видами спорта и даже бальными танцами. Руководил музыкальной группой и играл в КВН. Как потом признавался Антон, он делал все, чтобы нравиться девушкам. Но не всегда это получалось.

Свою первую любовь Антон встретил как раз в Березниках в конце 90-х. Он почти каждое лето ездил в местный лагерь «Дружба». Там и влюбился впервые.

- Мою первую любовь звали Диана, - рассказал он. - Это еще школьная история. Мы познакомились в лагере. Дианка была просто красотка. Я смотрел на нее широко открытыми глазами. Но моя любовь оказалась безответной. В нее были влюблены, по-моему, все парни в лагере. Так что мне ничего не светило.

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