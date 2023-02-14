Свежие цифры о главном: составлен портрет российского влюбленного

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В этом году, если верить опросам, россияне будут гораздо реже отмечать День святого Валентина - международный день влюбленных, который празднуется 14 февраля. Но вовсе не потому, что наши граждане перестали влюбляться друг в друга!
Мы собрали данные социсследований и статистику* последних лет и убедились: все с россиянами хорошо, причем не только в самые молодые годы. Как видит мир российский влюбленный в зависимости от возраста и как себя проявляет? А вот смотрите.
ОН
Не верит в любовь с первого взгляда (да-да, среди молодежи таких почти 60%).
Зато верит, что служебный роман может стать началом серьезных отношений (почти 70%).
С вероятностью более 80% женится не раньше 25 лет.
Как проявляет влюбленность: дарит подарки, стремится проводить с ней время и побольше общаться.
С наибольшей вероятностью приготовил подружке подарок на День святого Валентина и потратил на него в среднем 3900 рублей.
ОНА
Не верит в любовь с первого взгляда (почти 60%).
Верит, что служебный роман может стать началом серьезных отношений (почти 70%).
Не против выйти замуж, как уже сделали треть ее подруг, но с большей вероятностью заведет семью не раньше 25.
Как проявляет влюбленность: общение, общение и еще раз общение (лайки в соцсетях и сердечки в чатах тоже считаются).
Чаще получают подарки на День святого Валентина, чем дарят их сами. Но если дарят, то потратят в среднем 2500 рублей.
ОН
В 40% случаев уверен, что уже встретил настоящую любовь.
Скорее всего, женится (именно в таком возрасте российские мужчины заводят семью чаще всего - половина всех браков).
Как проявляет влюбленность: заботится и уделяет много внимания.
Если дарит подарок ко Дню святого Валентина жене, то потратит на него в среднем на 100 руб. больше, чем если не женат и выбирает подарок своей девушке.
Фото: Shutterstock
ОНА
В 70% случаев уже замужем или была замужем.
Почти в половине случаев считает, что это была настоящая любовь.
Как проявляет влюбленность: заботится.
Если дарит подарок ко Дню святого Валентина мужу, то потратит на него на 300 рублей меньше, чем незамужняя девушка на подарок возлюбленному.
ОН
Уже не так уверен, что в его жизни была настоящая любовь (с этого возраста число тех, кто считает, что ее встретил, начинает сокращаться).
Зато убежден, что любовь - главная основа брака (именно среди 35 - 40-летних убежденных в этом больше всего).
Вполне вероятно, заведет семью после служебного романа (в этом возрасте такое случается чаще всего).
Как проявляет влюбленность: дарит подарки и старается казаться заботливым.
Подарок ко Дню святого Валентина дарить, скорее всего, не будет - подождет 8 Марта.
ОНА
Более уверена в том, что настоящая любовь уже была, чем ее сверстники - мужчины.
Но тоже именно в этом возрасте чаще всего за брак по любви.
Вполне вероятно, заведет семью после служебного романа (в этом возрасте и с женщинами это случается чаще всего).
Как проявляет влюбленность: забота и еще раз забота.
Но подарок ко Дню святого Валентина к заботе не относит - ведь скоро 23 февраля.
ОН
Верит в любовь с первого взгляда (будете смеяться, но именно в возрасте за 45 таких почти 70% - больше, чем среди людей других возрастов).
Чаще более молодых коллег разочарован в служебных романах (не привели к отношениям, но мешают работе).
Чаще, чем более молодые или более пожилые россияне, считает, что встретил настоящую любовь дважды.
Как проявляет влюбленность: окружает заботой и вниманием.
Фото: Shutterstock
ОНА
Верит в любовь с первого взгляда (таких примерно столько же, как и среди сверстников-мужчин).
Чаще других затрудняется высказать свое мнение о служебных романах.
Чаще, чем сверстники-мужчины, однолюбка.
Как проявляет влюбленность: окружает заботой и вниманием.
Подарки будет дарить на 23 февраля.
ОН
Возможно, встретил уже третью «настоящую любовь» (в этом возрасте таких больше всего).
В любовь с первого взгляда верит на 20% больше, чем поколение его внуков.
Но на 10% чаще, чем внуки, считает, что «в брак нынче стали вступать реже».
В романтических чувствах к коллеге по работе, с большей вероятностью, не признается.
Как проявляет влюбленность: старается уделять много внимания, заботиться, помогать, уважать.
Фото: Shutterstock
ОНА
Уверена, что люди стали реже вступать в брак.
В 60% случаев считает себя однолюбкой. Но... есть варианты.
В любовь с первого взгляда верит на 20% больше, чем ее внучка.
Как проявляет влюбленность: будет уделять много внимания, заботиться, помогать, уважать.
*Использованы данные опросов ВЦИОМа, SuperJob и Росстата.
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