Свежие цифры о главном: составлен портрет российского влюбленного

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году, если верить опросам, россияне будут гораздо реже отмечать День святого Валентина - международный день влюбленных, который празднуется 14 февраля. Но вовсе не потому, что наши граждане перестали влюбляться друг в друга!

Мы собрали данные социсследований и статистику* последних лет и убедились: все с россиянами хорошо, причем не только в самые молодые годы. Как видит мир российский влюбленный в зависимости от возраста и как себя проявляет? А вот смотрите.

18 - 24 года (чувствуют себя влюбленными 50%)

ОН

Не верит в любовь с первого взгляда (да-да, среди молодежи таких почти 60%).

Зато верит, что служебный роман может стать началом серьезных отношений (почти 70%).

С вероятностью более 80% женится не раньше 25 лет.

Как проявляет влюбленность: дарит подарки, стремится проводить с ней время и побольше общаться.

С наибольшей вероятностью приготовил подружке подарок на День святого Валентина и потратил на него в среднем 3900 рублей.

ОНА

Не верит в любовь с первого взгляда (почти 60%).

Верит, что служебный роман может стать началом серьезных отношений (почти 70%).

Не против выйти замуж, как уже сделали треть ее подруг, но с большей вероятностью заведет семью не раньше 25.

Как проявляет влюбленность: общение, общение и еще раз общение (лайки в соцсетях и сердечки в чатах тоже считаются).

Чаще получают подарки на День святого Валентина, чем дарят их сами. Но если дарят, то потратят в среднем 2500 рублей.

25 - 34 года (влюблены 75%)

ОН

В 40% случаев уверен, что уже встретил настоящую любовь.

Скорее всего, женится (именно в таком возрасте российские мужчины заводят семью чаще всего - половина всех браков).

Как проявляет влюбленность: заботится и уделяет много внимания.

Если дарит подарок ко Дню святого Валентина жене, то потратит на него в среднем на 100 руб. больше, чем если не женат и выбирает подарок своей девушке.

Фото: Shutterstock

ОНА

В 70% случаев уже замужем или была замужем.

Почти в половине случаев считает, что это была настоящая любовь.

Как проявляет влюбленность: заботится.

Если дарит подарок ко Дню святого Валентина мужу, то потратит на него на 300 рублей меньше, чем незамужняя девушка на подарок возлюбленному.

35 - 44 года (влюблены 65%)

ОН

Уже не так уверен, что в его жизни была настоящая любовь (с этого возраста число тех, кто считает, что ее встретил, начинает сокращаться).

Зато убежден, что любовь - главная основа брака (именно среди 35 - 40-летних убежденных в этом больше всего).

Вполне вероятно, заведет семью после служебного романа (в этом возрасте такое случается чаще всего).

Как проявляет влюбленность: дарит подарки и старается казаться заботливым.

Подарок ко Дню святого Валентина дарить, скорее всего, не будет - подождет 8 Марта.

ОНА

Более уверена в том, что настоящая любовь уже была, чем ее сверстники - мужчины.

Но тоже именно в этом возрасте чаще всего за брак по любви.

Вполне вероятно, заведет семью после служебного романа (в этом возрасте и с женщинами это случается чаще всего).

Как проявляет влюбленность: забота и еще раз забота.

Но подарок ко Дню святого Валентина к заботе не относит - ведь скоро 23 февраля.

45 - 59 лет (влюблены 55%)

ОН

Верит в любовь с первого взгляда (будете смеяться, но именно в возрасте за 45 таких почти 70% - больше, чем среди людей других возрастов).

Чаще более молодых коллег разочарован в служебных романах (не привели к отношениям, но мешают работе).

Чаще, чем более молодые или более пожилые россияне, считает, что встретил настоящую любовь дважды.

Как проявляет влюбленность: окружает заботой и вниманием.

Фото: Shutterstock

ОНА

Верит в любовь с первого взгляда (таких примерно столько же, как и среди сверстников-мужчин).

Чаще других затрудняется высказать свое мнение о служебных романах.

Чаще, чем сверстники-мужчины, однолюбка.

Как проявляет влюбленность: окружает заботой и вниманием.

Подарки будет дарить на 23 февраля.

60 лет и старше (влюблены 40%)

ОН

Возможно, встретил уже третью «настоящую любовь» (в этом возрасте таких больше всего).

В любовь с первого взгляда верит на 20% больше, чем поколение его внуков.

Но на 10% чаще, чем внуки, считает, что «в брак нынче стали вступать реже».

В романтических чувствах к коллеге по работе, с большей вероятностью, не признается.

Как проявляет влюбленность: старается уделять много внимания, заботиться, помогать, уважать.

Фото: Shutterstock

ОНА

Уверена, что люди стали реже вступать в брак.

В 60% случаев считает себя однолюбкой. Но... есть варианты.

В любовь с первого взгляда верит на 20% больше, чем ее внучка.

Как проявляет влюбленность: будет уделять много внимания, заботиться, помогать, уважать.

*Использованы данные опросов ВЦИОМа, SuperJob и Росстата.

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