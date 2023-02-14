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Политика13 февраля 2023 21:01

Военная спецоперация на Украине 14 февраля 2023: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 февраля 2023 года
Сергей ГАПЧУК
Военная спецоперация на Украине 14 февраля 2023: прямая онлайн-трансляция

Военная спецоперация на Украине 14 февраля 2023: прямая онлайн-трансляция

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 февраля 2023 года.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о том, что Вооруженные силы России начали использовать новую тактику на линии соприкосновения, а также занимать более выгодные рубежи.

«Сейчас новая тактика и стратегия у командования. Времена изменились, изменились средства поражения, наблюдения», - отметил подполковник.

Военные первой Славянской бригады поразили ангар с украинскими танками под Донецком. Военный объект ВСУ уничтожен первым же залпом из установки «Град».

В Минобороны РФ заявили, что российские войска освободили населенный пункт Красная Гора, расположенный в ДНР.

Ведомство отметило, что потери украинских войск за сутки превысили 150 военных.

Минобороны России сообщили, что на Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли за сутки убитыми свыше 110 военных.

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