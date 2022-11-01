В Антарктиде пингвины устроили мордобой

Пингвинам постоянно не хватает строительного материала для гнезд, что и является основной причиной воровства. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полярники, зимующие в Антарктиде, смогли снять на видео драку пингвинов, причиной которой явилась кража.

Ученые утверждают, что некоторое время назад один из пингвинов утащил у другого камни, необходимые для постройки гнезда.

В момент самой кражи, говорят полярники, обворованный пингвин отнесся к инциденту философски. Однако некоторое время спустя он все же понял, что камни ему самому были нужнее, и решил проучить воришку.

Дело в том, что при большой плотности этих птиц, им постоянно не хватает строительного материала для гнезд, что и является основной причиной воровства. С другой стороны – плохо подготовленное гнездо снижает шансы на выведение птенцов.

В природе в гнездах не нуждаются только императорские пингвины, которые высиживают свое единственное яйцо на лапах. Всем другим видам, самки которых откладывают по два яйца, гнездо жизненно необходимо.

Биологи утверждают, что у молодых пар пингвинов появление на свет птенцов происходит лишь в трети случаев – в большинстве яиц зародыши погибают. Чаще всего – от переохлаждения. А вот с возрастом родителей и получением ими опыта процент выживших птенцов значительно повышается.