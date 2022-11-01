Выигравший в лотерею колоссальную сумму китаец решил скрыть удачу от жены и детей

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Житель одной из южных провинций КНР выиграл в лотерею огромную сумму: выигрыш составил 219 миллионов юаней (почти 2 млрд. рублей).

Счастливчик заявил, что не будет рассказывать о свалившемся на голову богатстве ни жене, ни детям. «Я переживаю, что они станут высокомерными и ленивыми из-за этого», - объяснил свое решение он.

Скрыв свое настоящее имя за псевдонимом «Мистер Ли», мужчина явился за выигрышем в маске.

Также он рассказал, что потратил на 40 лотерейных билетов порядка 80 юаней (порядка 700 рублей), и каждый из них он заполнил одинаковой комбинацией чисел.

Каждый билет выиграл и принес «мистеру Ли» миллионы.

Шальные деньги не сделали китайца черствым – 5 миллионов юаней он пожертвовал на благотворительность.

В итоге, после сделанного пожертвования и уплаты налогов чистыми ему достанется 43 миллиона юаней (365 млн. рублей).

Мужчина также признался, что ставил на одну и ту же комбинацию последние несколько лет. По его словам, именно эти числа казались ему «приятными».

Вообще же он покупает лотерейные билеты уже лет десять, но до этого выигрывал редко, максимум 10-15 юаней.