Выигравший в лотерею колоссальную сумму китаец решил скрыть удачу от жены и детей

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Житель одной из южных провинций КНР выиграл в лотерею огромную сумму: выигрыш составил 219 миллионов юаней (почти 2 млрд. рублей).
Счастливчик заявил, что не будет рассказывать о свалившемся на голову богатстве ни жене, ни детям. «Я переживаю, что они станут высокомерными и ленивыми из-за этого», - объяснил свое решение он.
Скрыв свое настоящее имя за псевдонимом «Мистер Ли», мужчина явился за выигрышем в маске.
Также он рассказал, что потратил на 40 лотерейных билетов порядка 80 юаней (порядка 700 рублей), и каждый из них он заполнил одинаковой комбинацией чисел.
Каждый билет выиграл и принес «мистеру Ли» миллионы.
Шальные деньги не сделали китайца черствым – 5 миллионов юаней он пожертвовал на благотворительность.
В итоге, после сделанного пожертвования и уплаты налогов чистыми ему достанется 43 миллиона юаней (365 млн. рублей).
Мужчина также признался, что ставил на одну и ту же комбинацию последние несколько лет. По его словам, именно эти числа казались ему «приятными».
Вообще же он покупает лотерейные билеты уже лет десять, но до этого выигрывал редко, максимум 10-15 юаней.