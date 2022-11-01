Гороскоп Тамары Глобы на ноябрь 2022 года

Тамара Глоба составила гороскоп на ноябрь. Все знаки Зодиака должны быть внимательны в период вокруг затмения Луны — с 6 по 11 ноября. Фото: Личный архив

Наступил последний месяц осени. У астрологов ближайшие два месяца работы будет больше, чем у звезд на предновогодних корпоративах. Народ, который верит в прогнозы от астрологов завалил их заказами гороскопы на 2023 год. Однако новый гороскоп от Тамары Глобы вышел четко по расписанию. Гороскопы Тамары Глобы – самые популярные в сети. Фанаты гороскопов изучают их ради подсказок в важных делах, а чаще ради любопытства. Тамара Глоба записала новый видеопрогноз на ноябрь.

Мы прослушали гороскоп Тамары Глобы и публикуем интересные фрагменты.

В начале общие рекомендации.

- Дни повышенной аварийности: 2, 3, 4, с 6 по 9, 11, 16, 19, 21, 25, 29 ноября.

- Ноябрь месяц водного знака Скорпиона. Знак мятежный и в этом году он оправдает свои качества. Нас ждет тотальное лунное затмение 8 ноября в 2 часа по московскому времени. Это затмение отразится событиями, которые принесут важные повороты, они продлятся до конца ноября или начала декабря. Это лунное затмение отразится на событиях, которое касаются политики, общественной жизни, бизнеса.

- Бизнес прошлого будет уходить в прошлое… То что люди накопили за 30 лет до этого затмения – постепенно уйдет в прошлое, будут формироваться новые структуры. В течении полугода многие, кто зарабатывали на привычных системах и структурах потерпят фиаско. Но нужно начинать новую жизнь.

- В период вокруг затмения Луны (особенно дни с 6 по 10 ноября) возможны проблемы с техникой, транспортом, перелетами, переездами, с энергией, природные бунты. Контролируйте то, что происходит с ваши техническими средствами, средствами связи. Будьте внимательны в дорогах.

- Затмение несет психические обострения, проблемы со здоровьем – берегите нервы. Больше времени посвящайте тем, кого любите: близким и родным людям.

- В этот период проявятся большие промахи из прошлого.

- Споры и мятежность, противостояние военных сил принесут и единение духа. Это происходит параллельно событиям, которые приносят и взрывные моменты.

Гороскоп Тамары Глобы на ноябрь 2022 года

ОВЕН

Для рожденных под знаком Овен – ноябрь требует повышенного внимания, особенно в первой половине месяца. Будьте внимательны за рулем и к вопросам здоровья. Возможны потери и расходы, особенно в первой половине месяца. Вторая половина месяца принесет отдачу – это период интересных предложений, вдали от дома ждет любовь и успех.

ТЕЛЕЦ

Это время, когда необходим контроль за здоровьем. Не спорьте с окружающими: постарайтесь в период затмений не поссорится с теми, кто дорог на пустом месте — упрямство иногда приводит вас к событиям, которые могут быть не очень приятными. Берегите отношения с теми, кого любите. Весь месяц вам будут помогать люди, которые поддерживали всегда. Необходимо особое внимание к работе – возникнут споры. Много событий, которые потребуют расходов накопленных средств. В это время вы пытаетесь заработать нужные вам деньги. Будьте внимательны к имуществу в конце ноября.

БЛИЗНЕЦЫ

Будьте внимательны к вопросам здоровья. Берегите себя в дорогах. Возможны конфликты с сослуживцами, с коллегами. Будьте внимательны к вопросам обучения, споры вокруг вашей работы достигнут пика в период вокруг затмения – с 6 по 11 ноября. Возможны потери, кражи – все это концентрируется за вашей спиной и проявится чуть позже. Поддерживайте семью, берегите своих близких. Период, когда поездки лучше отложить.

РАК

Месяц довольно удачный. Вы переживете творческий подъем, ваше слово будет иметь вес. Хорошее время для интеллектуальной работы. Это время любви и новых отношений; вернутся старые связи – эти люди напомнят о себе. К сожалению, в этом месяце вы можете потерять друзей, которых приобрели в этом году или рухнут планы, которые вы с ними построили. События раскручиваются быстро: короткие проекты будут иметь успех. В период вокруг лунного затмения берегите любимых и друзей. Будет много работы. В последние дни месяца обратите внимание на здоровье.

ЛЕВ

Возможны перемены в жилищных вопросах и в карьере. Необходимо беречь родителей. У Льва проблемы в личной жизни – поддержите близких людей, друзей. Во второй половине месяца вы преуспеете во многих делах, в интеллектуальном труде.

ДЕВА

Вас будут волновать дела родственников, учеба, поездки, бытовые дела. Много суеты вокруг дел детей и любимых людей. Вы должны поспешить решить проблемы близких, но проявить при этом выдержку и самоконтроль – и тогда все сложится, все удастся.

ВЕСЫ

Доходы будут превышать расходы, но не всегда, потому что период вокруг затмения (с 6 по 11 ноября) – время расходов и потерь. Поэтому нужно контролировать ситуацию вокруг вас – придется делать ремонты, вложения затронут некоторые сферы. В этом месяце будет отличная возможность восстановить старые связи, появится возможность черпать средства из давно проверенных источников. В третьей декаде ноября будет успех в поездах по близким регионам.

СКОРПИОН

В этом месяце много важных событий будет связано с детьми, с любовью, с делами, которые касаются работы и творчества. Ваше слово будет иметь успех. Вполне возможно предстоит иметь дело с противниками: будут споры, конфликты. Могут возникнуть трудности в семье – берегите близких людей, отнеситесь к ним с пиететом и вниманием. Вторая половина ноября принесет материальный успех - возможности заработка, реализацию интеллектуальных планов. В конце ноября будут расходы. Уделите внимание здоровью семьи в период вокруг затмения.

СТРЕЛЕЦ

Ноябрь – месяц двойственный. В первой половине – повышенное внимание к здоровью, а также к деятельности, которую давно продвигали. Работа может принести сюрпризы, будьте внимательны к сотрудникам; на работе будут перестановки. Будьте внимательны к здоровью и имуществу – возможны кражи. Во второй половине месяца придет более успешное время – ваши слова, обаяние сыграют огромную роль в продвижении ваших дел. Вы сможете решить многие вопросы, но будет и противостояние с противником. Весь месяц лучше всего будете себя чувствовать дома, поскольку вопросы недвижимости решаться наиболее удачно.

КОЗЕРОГ

Это период, когда старые друзья войдут в вашу жизнь и будут помогать, поддерживать. В то же время можете потерять друга – постарайтесь не ссорится на пустом месте с теми, кто вам дорог и кто всегда поддерживал: сами поддержите их. Повышенное внимание необходимо в дорогах.

ВОДОЛЕЙ

Все основные вопросы будут крутиться вокруг карьеры и жилья. Внезапно встанут вопросы переезда. Возможно, что в работе будет критическая перемена. Без финансов не останетесь – будет хорошая возможность заработков, вам будут помогать успешные люди. Друзья придут на помощь во второй половине ноября – не отказывайтесь от помощи. Новые проекты светят в третьей декаде ноября.

РЫБЫ

Месяц будет заполнен событиями: веселыми, интересными и критическими. Период связан с вопросами обучения, преподавания, интеллектуальной деятельностью. Берегите своих близких. Наибольшее внимание и к делам, и к здоровью уделите в период первой половины ноября. Особенно в период вокруг затмения Луны. Поездки лучше отложить на вторую половину ноября. В этот период будут интересные идеи, предложения – постарайтесь решить эти вопросы сразу, не откладывайте в долгий ящик.