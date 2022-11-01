В Омске открылась Школа креативных индустрий. Одна из первых в России

Фото: omskportal.ru

Учебное заведение создано в рамках инициативы по социально-экономическому развитию Российской Федерации. Омская область стала одним из пилотных регионов, где реализуется программа «Создание целеориентированной системы развития креативного сектора «Придумано в России». На воплощение проекта направлено 63,8 млн рублей. Из них средства федерального бюджета составили почти 57 миллионов.

Фото: omskportal.ru

«Инициатива Премьер-министра России Михаила Мишустина по открытию Школ креативных индустрий направлена на подготовку детей, которые имеют творческие таланты. Создание таких школ – это шаг в будущее, шаг в создание креативной экономики. Мы берем ребятишек с 12 лет и начинаем раннее профориентирование. Самое главное, что в нашей школе подобраны лучшие специалисты, которые будут работать преподавателями. Ребята, которые пройдут обучение, — это не только будущие музыканты, будущие работники культуры, художники, это и творческие люди для IT-сферы, для инженерной деятельности и других отраслей», — сказал Александр Бурков во время торжественного открытия уникального творческого образовательного пространства.

Фото: omskportal.ru

В Школу уже набраны первые 80 учащихся. Занятия проводятся в две смены. На протяжении двух лет подростки от 12 до 17 лет смогут бесплатно совершенствоваться в четырех творческих профессиях. В школе работают студии звукорежиссуры и звукового дизайна, фото-видеопроизводства, дизайна и электронной музыки. Обучение в Школе креативных индустрий откроет перед подростками широкие возможности для обучения творческим профессиям и реализации своих авторских проектов. В перспективе это поможет молодым людям сделать осознанный выбор будущей специальности.

Губернатор Александр Бурков поздравил учащихся с новым этапом творческого становления и оставил для ребят письменное пожелание на интерактивной доске: «Креатива, счастья и любви».