ФСБ пресекла в столичном регионе экстремистскую ячейку

Задержаны организаторы и участники запрещенной в России международной религиозной экстремистской организации «Ат Такфир Валь-Хиджра»

Сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области (далее – Управление) во взаимодействии с ЦПЭ ГУ МВД России по городу Москве пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации «Ат Такфир Валь-Хиджра» (запрещена на территории Российской Федерации).

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлены жители Московского региона, которые проводили собрания и распространяли вероучения указанной экстремистской организации, осуществляли подбор и вовлечение в нее новых адептов. На основании представленных Управлением материалов ГСУ СК России по городу Москве в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК России «Участие в деятельности экстремистской организации»», - сообщили в ФСБ России.

В рамках его расследования этого дела сотрудниками ФСБ России на территории Москвы, Воронежа и Республики Дагестан задержаны еще 6 участников экстремисткой организации.

В ходе обысков в местах проживания задержанных обнаружены религиозная литература экстремистского содержания, а также иные предметы, свидетельствующие об их приверженности радикальным направлениям вероисповедания.

Правоохранительными органами проводятся оперативные и следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершения преступления.