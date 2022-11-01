Геннадий Онищенко: За неделю в России от ковида вакцинируется столько людей, сколько может пропустить всего лишь один прививочный пункт. Это катастрофически мало!

Геннадий Онищенко заявил об обострении обстановки с гриппом и коронавирусом в России Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич, какова в России обстановка с гриппом и ковидом?

- Пока ситуация, с заболеваемостью, слава Богу, вполне управляемая. В основном выделяют риновирусы, парагриппы, аденовирусы, РС-вирусы и с 43-й недели начали появляться первые находки гриппа Н1N1, Н3N2 и В. То есть, это говорит о том, что на 43-й неделе текущего года в стране начали распространяться те штаммы гриппа, против которых мы прививаем.

И как же мы подошли к этому знаменательному рубежу?

У нас привились от гриппа только 45,5 миллиона человек. Что составляет 31% от всего населения страны. И здесь мы не можем делать поправку на детское население по той причине, что гриппом, в отличие от коронавируса, болеют и взрослые, и дети.

- А что с коронавирусом?

- Народ в последнее время расслабился, особенно потому, что отменены карантинные ограничения. А зря. За сутки в мире прибавляется примерно по 273 тысячи случаев заболевания ковидом. Умирает порядка 960 человек.

- Давайте не будем сейчас за весь мир, иначе запутаемся.

- Мы будем, мы будем, потому что должны бы уже усвоить, что для таких заболеваний, как корона и грипп, границ нет. А новые формы коронавируса по скорости распространения в разы превосходят предыдущие штаммы.

- Так какова ситуация с прививками от коронавируса?

- Мы еще не дошли до рекомендуемого рубежа, у нас вакцинировано 58,7% населения. Ревакцинировалось и того меньше -16,9%. И только 16,3% и те, которых можно считать полностью ревакцинированными.

То есть, процент защищенных у нас резко уменьшился.

- Это мало, конечно.

- Конечно, мало. За последнюю неделю у нас всего вакцинировалось в стране – это катастрофическая цифра – 9173 человека. Это обычная нагрузка для одного прививочного пункта! А страна у нас, как вы помните, большая, 150 миллионов человек живет!

- Как-то это пугает…

- Пугать – последнее дело. Я могу просто призвать сограждан к ответственному отношению к своему здоровью, здоровью своих близких, потому что сегодня мы с вами должны помнить о том, что мы нужны самим себе, нашим семьям и нашей стране здоровыми.

Я бы прежде всего обратился к старшему поколению. Не рассчитывайте на то, что омикрон, который сегодня доминирует в нашей стране и в мире, по симптоматике легче, чем другие виды коронавируса. Он очень опасен своими осложнениями, которые могут быть самыми коварными и печальными. Поэтому давайте будем ответственными и привьемся от обоих сезонных инфекций: гриппа и коронавируса.