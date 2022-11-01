Рабочий день календаря: На ноябрьских праздниках треть россиян будут трудиться

Треть россиян будут 4 ноября трудиться, но остальные все-таки не против воспользоваться подарком календаря и отдохнуть. Фото: Иван МАКЕЕВ

Давненько у нас не было длинных выходных! Аж с июня, когда мы отдыхали трое суток подряд в честь Дня России. Казалось бы, подустали мы с вами, отдохнуть бы по полной. А тут такой повод - праздник 4 ноября приходится аккурат на пятницу и нас ждет три дня...

А вот и нет, не безделья. KP.RU провел опрос среди своих подписчиков в соцсетях и выяснил, что 32% россиян в ноябрьский «красный день календаря» и последующие выходные будут трудиться. 27% - на основной работе, а 5% планируют подрабатывать. Что поделаешь, времена сейчас непростые, каждая копейка на счету.

Но все остальные все-таки хотят воспользоваться подарком календаря и отдохнуть. Причем в самом прямом смысле слова: каждый четвертый из нас собирается по-тюленьи провести все три дня дома. Многие планируют наконец-то навести в доме порядок или съездить в гости.

А самые непопулярные занятия на ноябрьские праздники – шопинг и путешествия. Оно и понятно: времена сейчас непростые, каждая копейка на счету…

Что россияне планируют на ноябрьские праздники

Буду трудиться на основной работе 27%

Отдохну дома с семьей 24%

Займусь домашними делами (стирка, уборка, готовка) 21%

Отправлюсь в гости к родственникам/друзьям 11%

Буду подрабатывать 5%

Проведу время на природе 5%

Посвящу время культурному отдыху (театр, музей, кино) 3%

Отправлюсь в путешествие по России 2%

Поеду в путешествие за рубеж 1%

Займусь шопингом 1%

Опрос проведен среди подписчиков "Комсомольской правды" в соцсетях. Участие приняли 10,7 тысячи человек.