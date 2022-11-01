Рабочий день календаря: На ноябрьских праздниках треть россиян будут трудиться

Треть россиян будут 4 ноября трудиться, но остальные все-таки не против воспользоваться подарком календаря и отдохнуть.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Давненько у нас не было длинных выходных! Аж с июня, когда мы отдыхали трое суток подряд в честь Дня России. Казалось бы, подустали мы с вами, отдохнуть бы по полной. А тут такой повод - праздник 4 ноября приходится аккурат на пятницу и нас ждет три дня...
А вот и нет, не безделья. KP.RU провел опрос среди своих подписчиков в соцсетях и выяснил, что 32% россиян в ноябрьский «красный день календаря» и последующие выходные будут трудиться. 27% - на основной работе, а 5% планируют подрабатывать. Что поделаешь, времена сейчас непростые, каждая копейка на счету.
Но все остальные все-таки хотят воспользоваться подарком календаря и отдохнуть. Причем в самом прямом смысле слова: каждый четвертый из нас собирается по-тюленьи провести все три дня дома. Многие планируют наконец-то навести в доме порядок или съездить в гости.
А самые непопулярные занятия на ноябрьские праздники – шопинг и путешествия. Оно и понятно: времена сейчас непростые, каждая копейка на счету…
Буду трудиться на основной работе 27%
Отдохну дома с семьей 24%
Займусь домашними делами (стирка, уборка, готовка) 21%
Отправлюсь в гости к родственникам/друзьям 11%
Буду подрабатывать 5%
Проведу время на природе 5%
Посвящу время культурному отдыху (театр, музей, кино) 3%
Отправлюсь в путешествие по России 2%
Поеду в путешествие за рубеж 1%
Займусь шопингом 1%
Опрос проведен среди подписчиков "Комсомольской правды" в соцсетях. Участие приняли 10,7 тысячи человек.