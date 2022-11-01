Официальный представитель МИД России Мария Захарова подробно расскажет о ЧП на "Северных потоках" и участии в них британских военных. ФОТО: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подробно прокомментирует сообщения экс-премьера Великобритании Лиз Трасс после теракта на "Северных потоках". Заявления об этом Захарова сделает в эфире Радио "Комсомольская правда" 1 ноября 2022 года. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию.

Захарова поучаствует в программе на Радио "КП" 1 ноября 2022 года. Вести программу с представитель российского министерства иностранных дел будет редактор отдела международной жизни KP.RU Алексей Иванов.

Начало программы - в 20:00 по московскому времени.

Ранее Зaхарова заявила о том, что ждет официальный ответ Лондона по пoводу информации в западных СМИ, что бывший премьeр-министр Великобритании Лиз Траcс отправила сообщение "it’s done" ("с ним покончено") госсекретарю CША Энтoни Блинкену после диверсии на "Сeверных потоках".

Минобороны РФ несколько дней назад сообщило о том, что теракт на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" был осуществлен при непосредственном участии военных Великобритании.