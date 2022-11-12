В фильме «Место встречи изменить нельзя» несколько реальных историй объединили в один сюжет. Фото: Кадр из фильма

Сюжет фильма «Место встречи изменить нельзя» знаком каждому. Культовый сериал, растащенный на цитаты: «Вор должен сидеть в тюрьме!», «Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова», «А теперь Горбатый!», «Баба, она сердцем видит»…

По сюжету сразу после войны молодой фронтовик-разведчик Володя Шарапов поступает на работу в МУР, чтобы бороться с распоясавшейся преступностью. В ходе расследования убийства гражданки Груздевой оперативники во главе с опытным Глебом Жегловым выходят на след банды «Черная кошка», которая грабит продовольственные магазины, убивая сторожей. И однажды Шарапов попадает в эту банду, притворившись мелким уголовником...

Многие считают, что и фильм про работу советских сыщиков, и исходная книга «Эра милосердия», написанная братьями Вайнерами, почти документальные. А на самом деле...

Фанаты дешевых эффектов

Банда, рисовавшая на стенах после ограблений черную кошку, реально существовала в послевоенной Москве. Вот только состояла она из… учащихся «ремеслухи» (тогдашних пэтэушников. - Ред.).

- Их было пять-шесть человек, - рассказывает «КП» писатель Эрик Котляр, автор книг «МУР идет по следу» и «Звезды МУРа. Золотой век московского сыска». - После войны они начали нападать на квартиры зажиточной интеллигенции в центре Москвы. Рисовать неуловимую черную кошку на стене - это ребята взяли из-за склонности к дешевым эффектам. Хотелось, чтобы о них говорили, чтобы их боялись. Правда, этих пэтэушников быстро поймали, они успели ограбить три квартиры.

Банды уже не было, а говорить о ней в Москве продолжали. Даже некая мода возникла. Разного рода хулиганские и бандитские молодежные группировки тоже начали называть себя «Черной кошкой». Так название ушло в народ и стало частью фольклора.

Лиц не скрывали, грабили днем

- Аркадий Вайнер когда-то сам работал следователем в МУРе. Там подружился с одним из ветеранов, Владимиром Араповым, - продолжает Котляр.

Он-то и рассказал будущему писателю о старом расследовании, в котором сам участвовал молодым сотрудником Петровки - о банде, в итоге ставшей прообразом «Черной кошки» из романа «Эра милосердия». А сам Арапов, как вы понимаете, в книге превратился в Володю Шарапова.

Оперативник Владимир Арапов явился прообразом Володи Шарапова.

При этом считается, что у шефа Шарапова Глеба Жеглова какого-то одного прототипа не было, это собирательный образ нескольких следователей и оперативников МУРа.

«Биография» той самой банды началась с убийства милиционера, который случайно помешал ограбить магазин в Химках. Февраль 1950-го. Двое сотрудников во время обхода наткнулись на группу подозрительных мужчин, вертевшихся около продуктового. Решили проверить документы, а те в ответ открыли стрельбу из пистолетов. Старший оперуполномоченный Кочкин погиб на месте. Преступники сбежали.

Удивляла дерзость. Даже у матерых уголовников был негласный закон: милиционеров убивать нельзя. А тут…

Спустя два месяца банда ограбила промтоварный магазин на окраине Москвы. Действовали так же дерзко: вошли, представились сотрудниками госбезопасности, заперли посетителей и продавцов в подсобку, а сами выпотрошили все кассы и сейфы. С собой унесли 68 тысяч рублей (в послевоенные годы это больше ста средних заводских зарплат - огромные деньги!). До конца года совершили еще два налета - обчистили магазины в разных концах Москвы.

В марте 1951-го бандиты пришли грабить ресторан «Голубой Дунай». Несколько успешных налетов подряд добавляли уверенности. Сначала сидели за столиком как обычные посетители, выпивали пиво. И вдруг, вынув пистолеты, двинулись к кассиру. В том же зале отдыхал с женой лейтенант милиции в штатском. Он попытался помешать грабителям, но был убит несколькими пулями. Преступники палили хаотично и убили еще двух посетителей. В тот раз бандитам пришлось уйти без куша.

Неудача их разозлила. Через две недели банда напала на крупный магазин в подмосковном городе Кунцево (районом Москвы он стал в 1960-м). Директора магазина, пытавшегося сопротивляться, убили на месте.

Милиция сбивала ноги в поисках дерзкой банды. Свидетели часто упоминали, что действиями грабителей руководил некий высокий блондин. Притом преступники своих лиц не скрывали.

К февралю 1953-го на счету банды было уже 28 разбойных нападений и 11 убийств.

Следователь Игорь Скорин был одним из прототипов образа Глеба Жеглова.

Большую роль в поимке банды сыграл следователь Игорь Скорин (позже он возглавит отдел МУРа по борьбе с тяжкими преступлениями). Но именно Владимир Арапов добыл информацию, которая в итоге и привела к ликвидации налетчиков.

- Изначально бандиты прокололись на одной незначительной мелочи, - рассказывает писатель Котляр. - Грабили сберкассу. Вошли, сделали несколько выстрелов в потолок, всем приказали лечь на пол. Но кассирша успела незаметно нажать тревожную кнопку. Дежурный милиционер тут же набирает учреждение под видом обычного гражданского: «Добрый день. Это сберкасса?» Трубку с той стороны поднял какой-то мужчина, ответил: «Нет, это стадион». В тот раз банда снова ушла. Но следователей такой ответ грабителя заинтересовал. Почему он сказал «стадион»? Почему не баня, не магазин, не квартира и так далее?

Предположили, что это слово всплыло в сознании человека не случайно. Возможно, он сам как-то связан со стадионом? Или живет рядом с какой-то ареной? Проверили места ограблений. Некоторые из них оказались рядом со стадионами. Возникла гипотеза, что преступники в обычной жизни могут быть спортсменами.

Море пива

Сотрудники начали объезжать московские и подмосковные спортобщества, чтобы приглядеться к посетителям.

- И тут Арапову повезло, - говорит Котляр. - Он заехал в Красногорск, где была сильная команда по хоккею с мячом. И стал свидетелем странного происшествия. Некие молодые люди выкупили целую бочку пива и начали угощать всех прохожих. Среди тех, кто в тот день выпил бесплатную кружку, оказался и Арапов. Он заинтересовался: откуда у трудового человека такие деньжищи, чтобы целую бочку пива купить и раздавать случайным людям? Начали собирать информацию.

Устроителем аттракциона неслыханной щедрости оказался передовик с местного оборонного завода. Зарплата у товарища приличная. Но не настолько. При наведении справок выяснилось, что среди его близких есть человек, похожий по описанию на главаря банды, - высокий блондин.

- Помните, в книге и кино «Черная кошка» состояла из какого-то отребья, а главарь был горбуном? В жизни все было совсем не так. Эти преступники работали на оборонных заводах, были все как на подбор стахановцы и висели на досках почета. Играли за местную команду по хоккею с мячом. А главарь Иван Митин (тот самый блондин) вообще на тот момент был представлен к ордену Трудового Красного Знамени как передовик производства. Надо признать, что Митин был человек отчаянный. В банде он держал железную дисциплину.

Глава реальной банды Иван Митин был человеком отчаянным. Как и Горбатый в фильме.

Например, для всех действовал жесткий запрет на то, чтобы сорить деньгами. В течение трех лет это правило неуклонно соблюдали. Но в итоге погорели, когда один из самых юных участников банды - студент МАИ и комсомольский активист Вячеслав Лукин по пьяной лавочке решил купить бочку пива…

Расстрел в Бутырке

Всего по делу банды Ивана Митина задержали 12 человек. Самого Митина и еще одного налетчика, Александра Самарина, приговорили к смертной казни. Обоих расстреляли в Бутырской тюрьме (ныне СИЗО «Бутырка»). Остальные получили большие сроки.

В реальной истории не было трагедии запутавшегося фронтовика Левченко («Он пришел сюда со мной, чтобы сдать банду!»), не было внедрения Шарапова в логово налетчиков, допроса, который бандиты учинили бывшему разведчику на «воровской малине», пытаясь вывести его на чистую воду, не было фотографии Вари Синичкиной на двери в подвале...

Однако в биографии следователя Игоря Скорина все-таки имелся похожий эпизод. Еще до войны. Тогда он работал в Челябинске, и однажды ему пришлось внедриться в одну из самых опасных банд, чтобы схватить главаря и всех его приближенных. Скорин, как говорят, тоже был знаком с братьями Вайнерами. Не исключено, что писатели, создавая роман «Эра милосердия», ввели в сюжет многие события из жизни реальных милиционеров.

Кстати, будущий генерал-майор милиции Владимир Арапов позже участвовал в поимке первого советского маньяка по прозвищу Мосгаз.

Конкретно

КСТАТИ

В 2016 году снят 16-серийный сериал «Черная кошка», который был анонсирован как «настоящая история легендарной банды». На самом деле от реальности там тоже почти ничего. Сценаристы насочиняли целую «Санта-Барбару», пытаясь объяснить, почему стахановцы ни с того ни с сего начали грабить. Мол, жили-были два друга, один при самообороне убил продажного милиционера, а второй, чтобы достать деньги для выкупа товарища из тюрьмы, пошел грабить гастроном и застрелил директора (тоже случайно, конечно). Ну а дальше там уж понеслось…

Даже Игорь Петренко (в роли следователя Каратова (Арапова), Михаил Боярский и Константин Лавроненко фильм не спасают.