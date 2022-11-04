Шоу «Ледниковый период»: Марк Богатырев не ответил на флирт Аллы Михеевой, а Даня Милохин подарил Жене Медведевой прощальный поцелуй

Милохин скоропостижно покинул проект Фото: Первый канал

Изысканные танцы, старательное скольжение, прямолинейное судейство и апелляции тренеров — шоу «Ледниковый период» приближается к экватору. В четвертом выпуске проекта участники решили сконцентрироваться на теме русской и советской песни. Впрочем, даже не это самое интересное.

В эфире Первого канала продолжается ледовое шоу Фото: Первый канал

За судейский столик к Татьяне Навке и вернувшейся в строй Татьяне Анатольевне Тарасовой усадили Ларису Рубальскую, Артема Михалкова и Марка Богатырева, звезду сериала «Кухня». Он-то и стал главным мотором выпуска, потому что не стеснялся ставить артистам и фигуристам такие оценки, какие посчитал нужным. А не которых от него ждали. Строгость Марка вскрылась буквально на втором номере — даже тренеры Александр Жулин и Илья Авербух были обескуражены занижением, как они посчитали, баллов. Впрочем, Богатырева это только распаляло.

За судейский столик к вернувшейся в строй Татьяне Анатольевне Тарасовой усадили Ларису Рубальскую Фото: Первый канал

— Я ведь транслирую и оцениваю личное ощущение, — объяснил KP.RU актер. — Без прикрас. Вне регламента и профессиональных судейских критериев. Поэтому, с одной стороны, я мог бы быть лояльнее. Но, с другой — я был искренен. А это, мне кажется, в наше время нечасто встретишь. Как говорится, для чего действительно нужны смелость, так это для искренности.

Увидев серьезный настрой артиста, некоторые участники решили попробовать пойти другим путем. Так Алла Михеева с Никитой Кацалаповым станцевали под «Ворону» Линды, а когда Богатырев предсказуемо заявил, что именно вороны — то есть животной сущности покрашенной в черную птицу соведущей «Вечернего Урганта» ему и не хватило, Аллочка-сердцеедка достала козыри: «Вам не хватило вороны? Тогда я приглашаю вас познакомиться после съемки». Увы, продолжения история не имела (актер женат на Татьяна Арнтгольц, участвовавшей в «ЛП» в 2009 году), как и другая — связанная с замороженными отношениями Дани Милохина и Жени Медведевой. Именно в четвертом выпуске молодые люди впервые в этом сезоне поцеловались (в прошлом сезоне это была фишка, которая держала доверчивую аудиторию). Как оказалось, чтобы попрощаться навсегда. Милохин скоропостижно покинул проект, написав исчерпывающее СМС Илье Авербуху: «Прости, бро. Я устал». Медведева — в слезы, организаторы в шоке. Вовсе не драконовские штрафы Первого канала, конечно, позволяют блогеру вот так взять и поломать все, что скрупулезно строилось. Сейчас Даня кайфует в Дубае, катаясь на доске в Персидском заливе. Замену ему до сих пор не нашли (пробовали актеров Дмитрия Миллера, Антона Рогачева и Алексея Лукина, целовавшегося с участницей «ЛП» и женой хореографа Ильи Авербуха Елизаветой Арзамасовой в сериале «Ивановы-Ивановы»). Побег и неуважение тиктокера честно прокомментировала, как водится, лишь Татьяна Тарасова, назвав поступок немужским.

Алла Михеева с Никитой Кацалаповым станцевали под «Ворону» Линды Фото: Первый канал

Хотя именно в этом выпуске проявилось желание аж двух членов жюри выйти на лед. Лариса Рубальская сказала, что если б ей не было жалко ледовое покрытие проекта, наверняка станцевала бы. А Марк Богатырев признался KP.RU, что практически готов ступить на эту скользкую дорожку.

Марк Богатырев Фото: Первый канал

— На самом деле, Илья Авербух звонит мне каждый год и приглашает участвовать, — сказал Марк. — А я никак не мог найти настоящую мотивацию для этого. Но именно в этот раз хотел подойти к Илье после записи программы и поговорить с ним об этом (участии в шоу). Что-то меня остановило. Думаю, пройдет время, и я это сделаю. Потому что мне вдруг захотелось доказать себе, что я могу попробовать, и внутренняя потребность возникла. Мне кажется, я сейчас в одном шаге от шоу.

«Ледниковый период», Первый, суббота, 18.20