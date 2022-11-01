БумБатл: Волонтеры акции сдали более миллиона кг макулатуры

Фото Пресс-центр АНО «Национальные приоритеты»

Ее проведение необходимо для экологического просвещения. Людям необходимо рассказать о возможностях РСО, о пользе для природы и экономики, которую дает экологически осознанный образ жизни.

- Сейчас по всей стране идет работа по выстраиванию циркулярной экономики, множество мер реализуется в рамках национального проекта «Экология»: это и выстраивание структуры для раздельного сбора отходов, и создание мощностей по их обработке и утилизации (переработке), – сообщила заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко. - #БумБатл решает актуальную задачу – повышает уровень информированности россиян о важности сортировки, тем самым способствуя возвращению в оборот существенного объема макулатуры.

Фото Пресс-центр АНО «Национальные приоритеты»

О возможностях раздельного сбора и переработки бытовых отходов жители России узнают на экопросветительских мероприятиях, которые проходят в поддержку БумБатла по всей стране: экскурсии на перерабатывающие заводы, экоуроки и эколекции для школьников и студентов. Мероприятия состоялись уже в 48 регионах. В том числе 27 октября – в российский День без бумаги – экоуроки прошли на экостанциях от Калининграда до Камчатки, а также в самом северном городе России – Певеке Чукотского автономного округа. Благодаря БумБатлу у жителей Чукотки появилась редкая возможность передать макулатуру на переработку. К акции присоединились и сотрудники самой северной в мире АЭС – плавучей атомной теплоэлектростанции филиала АО «Концерн Росэнергоатом».

Акция продлится до 15 ноября. Присоединиться, поучаствовать в креативном конкурсе, а также провести собственный экологический урок может любой желающий, все материалы доступны на сайте бумбатл.рф.

Фото Пресс-центр АНО «Национальные приоритеты»

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Учебные заведения, компании сдали и вывезли уже 610 тонн бумажного и картонного вторсырья, жители в пунктах приема макулатуры – еще 620 тонн. Участие в акции уже приняли более 512 тысяч россиян, которые собрали более 1,2 миллиона кг макулатуры. Это позволило спасти более 19 200 деревьев, или около 200 га леса.

ТОП САМЫХ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ РЕГИОНОВ

• Брянская область – ее жители собрали 54,7 тонны макулатуры.

• Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург - по 40 тонн бумажного и картонного вторсырья.

• Ханты-Мансийский автономный округ - 31,4 тонны.

• Пензенская область – 29,8 тонны.

• Республика Татарстан - 24,3 тонны.

• Иркутская область – 20,5 тонн.

• Челябинская и Ульяновская области – по 18,1 тонны.

• Тюменская область - 17,7 тонны.

• Ставропольский край - 16,1 тонны.

• Курская и Белгородская области –по 15 тонн вторсырья.

Фото Пресс-центр АНО «Национальные приоритеты»

СПРАВКА «КП»

Акция #Бумбатл проходит по инициативе АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ. #БумБатл реализуется в поддержку национального проекта «Экология». Партнерами проекта выступают Ассоциация «Чистая страна», ППК «Российский экологический оператор», «Молодежка ОНФ», «Лига переработчиков макулатуры», сервис Ubirator, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».

Акцию поддерживает бизнес-сообщество. В этом году в корпоративном сборе макулатуры примут участие такие компании, как Росатом, Сбербанк, Почта России, ПСБ, ЕвроХим, СУЭК, Металлоинвест, X5 Group и другие. Так, Почта России заявила для участия в акции 35 российских регионов, где будет проводиться не только корпоративный сбор, но и прием макулатуры в 254 почтовых отделениях от всех желающих.

За два предыдущих сезона БумБатла более 1,2 млн человек собрали свыше 3,1 тыс. тонн макулатуры. Таким образом, им удалось сберечь более 62 тыс. деревьев. В акции приняли участие более двух тысяч детских садов, школ, колледжей, вузов, частных компаний.