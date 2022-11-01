«Тень. Взять Гордея»: традиции «Ошибки резидента» возвращаются?

8 декабря в широкий прокат выходит детективный триллер о российской контрразведке
Фото: кадр из фильма
«Щит и меч», «Противостояние», знаменитый сериал «о резиденте», где был занят в главной роли легендарный Георгий Жженов.
Первое, что приходит на память, когда знакомишься с сюжетом нового детективный триллера, главный Герой которого - Вадим, молодой офицер российской контрразведки.
Ему противостоит «неуловимый шпион», который проходит по сводкам как «Гордей». Человек со множеством лиц, которого никто никогда не видел. «Настоящая тень»!
Поймать предателя «Гордея» - главная цель, дело чести наших контрразведчиков. Ведь этот «неуловимый», судя по первым кадрам, субъект безнаказанно похищает госсекреты.
И вот появляются донесения, что злодей «Гордей» прямо, - ну, вот сейчас действует в Москве - под страшной угрозой оказывается национальная безопасность целой страны.
Ставки в «шпионской игре» повышаются с каждым днем, главная из них - поймать «Гордея». Пока ещё не поздно. Или - погибнуть…
По следу предателя - шпиона идёт наш современник - Вадим. Что окажется сильнее: зло или - Патриотизм?
Ну, конечно же, от советской детективной экранной классики этот фильм отличают и современная интонация, и динамика киноповествования… Остаются неизменными лишь характеры тех, кто составляет цвет легендарной российской контрразведки.
ВОТ КТО ДЕЛАЛ ЭТОТ ФИЛЬМ
Автор сценария: Илья Куликов.
Креативный продюсер: Аня Мирохина.
Режиссеры-постановщики: Илья Куликов, Аня Мирохина.
Оператор-постановщик: Михаил Верийский.
Художник-постановщик: Денис Исаев.
Художник по костюмам: Евгения Макеева.
В ролях: Олег Гаас, Филипп Янковский, Татьяна Бабенкова, Надежда Михалкова, Андрей Ильин, Владимир Веревочкин, Екатерина Шарыкина, Антон Кукушкин, Дмитрий Поднозов, Денис Пьянов, Мария Лисовая и др.
Исполнительный продюсер: Алексей Тутаринов.
Продюсер постпродакшена: Алина Герасимова.
Продюсер продвижения: Владимир Пермяков.
Кинотеатральный дистрибьютор: Каропрокат.
Производство кинокомпании LEGIO FELIX.