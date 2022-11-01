«Тень. Взять Гордея»: традиции «Ошибки резидента» возвращаются?

8 декабря в широкий прокат выходит детективный триллер о российской контрразведке Фото: кадр из фильма

«Щит и меч», «Противостояние», знаменитый сериал «о резиденте», где был занят в главной роли легендарный Георгий Жженов.

Первое, что приходит на память, когда знакомишься с сюжетом нового детективный триллера, главный Герой которого - Вадим, молодой офицер российской контрразведки.

Ему противостоит «неуловимый шпион», который проходит по сводкам как «Гордей». Человек со множеством лиц, которого никто никогда не видел. «Настоящая тень»!

Поймать предателя «Гордея» - главная цель, дело чести наших контрразведчиков. Ведь этот «неуловимый», судя по первым кадрам, субъект безнаказанно похищает госсекреты.

И вот появляются донесения, что злодей «Гордей» прямо, - ну, вот сейчас действует в Москве - под страшной угрозой оказывается национальная безопасность целой страны.

Ставки в «шпионской игре» повышаются с каждым днем, главная из них - поймать «Гордея». Пока ещё не поздно. Или - погибнуть…

По следу предателя - шпиона идёт наш современник - Вадим. Что окажется сильнее: зло или - Патриотизм?

Ну, конечно же, от советской детективной экранной классики этот фильм отличают и современная интонация, и динамика киноповествования… Остаются неизменными лишь характеры тех, кто составляет цвет легендарной российской контрразведки.

КСТАТИ

ВОТ КТО ДЕЛАЛ ЭТОТ ФИЛЬМ

Автор сценария: Илья Куликов.

Креативный продюсер: Аня Мирохина.

Режиссеры-постановщики: Илья Куликов, Аня Мирохина.

Оператор-постановщик: Михаил Верийский.

Художник-постановщик: Денис Исаев.

Художник по костюмам: Евгения Макеева.

В ролях: Олег Гаас, Филипп Янковский, Татьяна Бабенкова, Надежда Михалкова, Андрей Ильин, Владимир Веревочкин, Екатерина Шарыкина, Антон Кукушкин, Дмитрий Поднозов, Денис Пьянов, Мария Лисовая и др.

Исполнительный продюсер: Алексей Тутаринов.

Продюсер постпродакшена: Алина Герасимова.

Продюсер продвижения: Владимир Пермяков.

Кинотеатральный дистрибьютор: Каропрокат.

Производство кинокомпании LEGIO FELIX.