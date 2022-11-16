На федеральной территории «Сириус» состоялась II Международная олимпиада по финансовой безопасности

Победители олимпиады из разных стран увезли домой не только кубки и грамоты, но и самые яркие впечатления от общения со сверстниками и профессионалами. Фото: Антон Кузнецов/ТАСС

Как расплачиваться в интернете банковской картой, чтобы с нее не пропали все деньги? Стоит ли доверять криптокошелькам? Как отличить настоящего сотрудника банка от мошенника? И вовремя распознать в заманчивом предложении финансовую пирамиду?

Ответы на эти вопросы было бы полезно знать каждому взрослому человеку. Есть надежда, что скоро так и будет. Нынешнее поколение школьников и студентов с интересом осваивает знания по финансовой безопасности.

С 10 по 14 октября на федеральной территории «Сириус» состоялся финал Второй Международной олимпиады по финансовой безопасности. Она проводится при поддержке Президента РФ Владимира Путина и соответствует целям и задачам национального проекта «Образование». Основная цель национального проекта - создание возможностей для развития талантов независимо от места жительства ребенка и социального статуса его семьи. Олимпиады по разным предметам - один из инструментов, позволяющих это сделать.

Росфинмониторинг, Министерство науки и высшего образования РФ и Министерство просвещения РФ впервые организовали Международную олимпиаду по финансовой безопасности в 2021 году. В 2022-м она стала более масштабной - и по количеству участников в России, и по международному вниманию. С каждым годом становится больше стран-участниц: если в прошлом году насчитывалось 7 стран, то в этом году в олимпиаде принимали участие 12 стран.

- Финансовая безопасность и киберустойчивость являются основой суверенитета любой страны. Вы знаете, как уязвимы финансовая и киберсистема, если они не защищены. Международный статус, широкий географический охват и высокая конкуренция на пути к финалу свидетельствуют о том, что Россия задает тренды в вопросах повышения финансовой грамотности молодежи, - подчеркнул вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, принимавший активное участие в подготовке и проведении финала олимпиады. - Мы благодарны Президенту России Владимиру Путину за решение о ее проведении. Общий охват аудитории олимпиады за 2 года превысил 3 миллиона человек. Сегодня я пообщался с представителями из Индии, ЮАР, Казахстана, Узбекистана, Бразилии и других стран. Главное, что я вынес из нашей встречи, - это стремление молодых людей к самосовершенствованию и равноправному партнерству. Действительно, вместе нам гораздо легче решать любые, даже самые сложные задачи, связанные с международными преступлениями в финансовой сфере. Сообща мы горы свернем!

Мы видим, что количество участников увеличилось на 30%. В этом году победителями и призерами стали 27 школьников и 72 студента из всех 12 стран-участниц. В числе лучших - 80 представителей России.

КАК УСТРОЕНА ОЛИМПИАДА

Финал, состоявшийся в октябре в «Сириусе», - это кульминация. Мероприятия олимпиады проходили в течение всего года. Самыми массовыми были уроки по финансовой грамотности и финансовой безопасности для учеников 8 - 10-х классов. В роли преподавателей выступили ведущие эксперты из Росфинмониторинга, они знакомили школьников с принципами финансовой грамотности и правилами финансовой безопасности.

Самые увлеченные этой актуальной темой старшеклассники и студенты приняли участие в дистанционном отборочном туре. Победители вышли в финал и приехали на федеральную территорию «Сириус» в Сочи.

Конкурсные задания финала для школьников составлены на основе программ по математике, информатике, обществознанию и экономике. Для студентов - на основе вузовских программ по юриспруденции, математике, информатике и вычислительной технике, экономике, международным отношениям, регионоведению.

Также жюри оценивало логическое и аналитическое мышление, аргументацию и другие личные компетенции.

В первые два дня олимпиады участники решали задания по выбранным направлениям: математике, информатике, международным отношениям, юриспруденции и экономике.

В итоговом заседании организационного комитета олимпиады под председательством Дмитрия Чернышенко приняли участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, ректор Российского университета дружбы народов Олег Ястребов и ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев.

- Задачи олимпиады можно считать выполненными. Мы очень рады, что олимпиадное движение так активно развивается не только в России, но и на международном уровне. В частности, у нас в стране количество школьников, которые приняли участие в уроке по финансовой безопасности, выросло до 2,1 миллиона из более чем 26 тысяч школ. А на финальной неделе для участников провели более 50 панельных дискуссий, мастер-классов и ролевых игр. Каждый вечер шли соревнования по киберспорту. Программа получилась по-настоящему яркой и насыщенной, уверен, ребята получили незабываемые впечатления, - доволен результатами глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПОБЕДИТЕЛИ И НАГРАДЫ

По каждому из этих направлений жюри выбрало победителей и призеров олимпиады - почти сто человек!

- Рассчитываю, что в будущем они свяжут свою профессиональную деятельность с борьбой с киберпреступностью, мошенничеством и финансовыми пирамидами на международном уровне. Они не просто победили, но и получили привилегии при поступлении в ведущие вузы страны и перспективы трудоустройства. Правительство продолжит создавать условия, повышая информационную, финансовую и правовую грамотность молодежи, - заявил Дмитрий Чернышенко.

Победители среди школьников смогут без вступительных экзаменов поступить на бюджет по программам бакалавриата в вузы, входящие в Международный сетевой институт - научно-образовательный консорциум, объединяющий университеты, научные и образовательные центры Российской Федерации, государств СНГ и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Лучшие студенты также на особых условиях будут зачислены в магистратуру или аспирантуру в профильные вузы - партнеры МСИ. И получат возможность пройти стажировку в Росфинмониторинге и других организациях.

И это очень ценные награды для будущих профессионалов финансовой сферы, считает победительница олимпиады 2021 года, студентка Юридического института РУДН Ульяна Костылева: «Участие в олимпиаде не только позволило расширить мои знания в сфере финансовой безопасности и подготовиться к не самым приятным жизненным ситуациям, но и предоставило много перспектив. После победы я имею право на бесплатное обучение в магистратуре. Также всем участникам финала предоставляется возможность пройти практику или стажировку в Росфинмониторинге, что является очень хорошим карьерным стартом».