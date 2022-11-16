Кибербезопасность и международное сотрудничество: чему научились участники олимпиады в «Сириусе»

Организаторы и финалисты олимпиады с трех континентов - Африки, Евразии и Южной Америки - торжественно посадили в «Сириусе» три пальмы, символизирующие развитие партнерских и дружеских отношений разных стран. Фото: Антон Кузнецов/ТАСС

Они участвовали в дискуссиях и мастер-классах с сотрудниками министерств и банков, обсуждали с экспертами финансовую безопасность в банковском секторе, тренды в сфере мошенничества и расследования киберпреступлений, ездили на экскурсии к Черному морю и в Красную Поляну, присматривались к будущим работодателям на ярмарке вакансий. Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится при поддержке Президента РФ Владимира Путина и соответствует целям и задачам национального проекта «Образование».

Также во время финала олимпиады состоялась конференция по финансовой грамотности, посвященная 220-летию Министерства финансов РФ.

А еще молодые люди расследовали настоящие финансовые преступления. Мастер-классы провели эксперты Международного учебно-методического центра финансового мониторинга на обучающей платформе «Графус», являющейся учебным прототипом настоящей программы, на основе которой проводит расследования Федеральная служба по финансовому мониторингу.

«Прозрачный блокчейн: чья крипта?!» - мастер-класс для студентов был посвящен актуальнейшей теме криптовалют и их использования в теневой экономике. Студенты разбирались во всех этапах движения средств через криптокошельки и криптобиржи, от получения денег преступниками до их вывода.

«Бой с тенью» - так назывался мастер-класс для старшеклассников, участвующих в финале олимпиады. Школьники тоже не оставили преступникам шансов и быстро раскрыли теневую схему отмывания доходов.

Вообще у олимпиады много серьезных партнеров, в том числе Федеральная служба по финансовому мониторингу РУДН и 45 вузов из России и стран Евразийской группы, входящих в Международный сетевой институт Сириус, МУМЦФМ, Министерство финансов РФ, Министерство просвещения РФ.

Во время финала с ребятами работали сотрудники Центрального банка России, банков «Тинькофф», «АК Барс», Райффайзенбанка, ВТБ, Сбера, «Лаборатории Касперского», НИЯУ «МИФИ», Научно-исследовательского института Министерства финансов РФ. В числе спикеров были эксперты из администрации президента, Совета Федерации и правительства России.

В РОССИЮ ЗА ЗНАНИЯМИ

Среди пятисот участников международной олимпиады - в том числе 100 иностранных студентов. Команда Бразилии, например, добиралась до Сочи целых 45 часов! У себя на родине все молодые люди учатся в Федеральном университете Рио-де-Жанейро.

Индийские студенты в «Сириусе» представляют Юридическую школу Symbiosis из штата Уттар-Прадеш.

Из ЮАР же прибыла сборная команда нескольких вузов: Университета Йоханнесбурга, Университета Южной Африки, Института WeThinkCode, Института анимации и специальных эффектов Йоханнесбурга, Университета Витватерсранда, Университета Лимпопо, Университета Нельсона Манделы, Технологического университета Тшване и Дурбанского технологического университета.

- Я во всех странах - участницах олимпиады бывал много раз. Я уверен, что вам тоже понравится здесь и вы будете приезжать еще и рассказывать друзьям, что такое современная Россия - технологичная, умная и открытая. Инициатива участия иностранных школьников крайне актуальна и сейчас прорабатывается организаторами и индустриальными партнерами олимпиады. Мы сегодня общались с коллегами из разных стран, они проявили большой интерес к расширению программы олимпиады. Ребята пообещали быть нашими послами и продвигать международное движение по финансовой безопасности в своих странах, - отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время встречи с зарубежными участниками финала.

Говорили, кстати, не только о финансовой безопасности. Студенты из ЮАР интересовались возможностями получения образования в России. Бразильцы - центрами для изучения русского языка у себя на родине.

В ближайшие годы география олимпиады наверняка расширится, считает директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин:

- Уже есть интерес от различных стран, в частности Никарагуа, Мьянмы, Сербии и Ирана. Арабские страны пока присматриваются.

«Игры будущего» в формате фиджитал

Дмитрий Чернышенко пригласил финалистов олимпиады из разных стран приехать весной 2024 года в Казань, где состоятся первые в мире «Игры будущего» в формате фиджитал (сочетание физического и цифрового, digital). Участники будут соревноваться в классических спортивных дисциплинах и киберспорте.

Дмитрий Чернышенко. Фото: Антон Кузнецов/ТАСС

- По поручению Президента Российской Федерации, который огромное внимание уделяет молодежной аудитории, мы разработали новый формат международных соревнований - «Игры будущего» и новое движение - «Фиджитал». Впервые эти игры пройдут в марте 2024 года в Казани, они продемонстрируют, что человек должен быть гармонично развит - и физически, и интеллектуально. Например, если он хорошо играет в футбольный симулятор, нужно тут же продемонстрировать свои навыки на реальном поле, - рассказал вице-премьер.

А глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заметил, что на финале олимпиады в «Сириусе» уже было нечто подобное. Ребята каждый вечер состязались, с одной стороны, в киберспорте, с другой - в обычном, «физическом» мини-футболе, стритболе, перетягивании каната. И даже сдавали нормативы ГТО.

- И руководители делегаций попросили нас, чтобы в следующем году на финале организовали турнир континентов, - поделился глава Росфинмониторинга.

ОФИЦИАЛЬНО

Министр финансов РФ Антон СИЛУАНОВ:

- В современном мире все меняется очень быстро. Финансовая сфера - не исключение. Появляются новые возможности, а вместе с ними и новые риски и вызовы. Отвечать на них предстоит сегодняшней молодежи. Новые технологии, запросы, высокая конкуренция требуют от современного человека непрерывного развития. Поэтому тематика безопасности - одно из ключевых направлений в просветительской работе Минфина. И для обеспечения должного уровня финансовой безопасности нам необходимо развивать общую финансовую культуру. Основам финансовой грамотности и безопасному финансовому поведению необходимо обучать на всех этапах современного образования.

Антон Силуанов.

Директор Росфинмониторинга Юрий ЧИХАНЧИН:

- Финансы - это огромная составляющая нашей жизни. И от того, что мы знаем о них, как мы умеем распоряжаться своими деньгами, кому мы можем доверять и кого опасаться, будет зависеть финансовое благополучие не только нас или наших семей, но и всей страны в целом. Международная олимпиада по финансовой безопасности - это очень значимое событие. Мы с радостью отмечаем, что школы и вузы заинтересованы в изучении сферы финансовой грамотности и финансовой безопасности.

Безусловная польза проведения всех этапов олимпиады заключается в том, что она работает на решение важной задачи по развитию финансовой грамотности как неотъемлемой части культуры современного человека. Знания, полученные в ходе олимпиады, будут способствовать повышению общей грамотности наших ответственных и мотивированных молодых граждан.

Юрий Чиханчин (на фото справа) вручает награду победителю олимпиады. Фото: Антон Кузнецов/ТАСС

Уверен, что каждый - от школьника и студента до организатора и партнера - смог найти для себя что-то новое и полезное, а также получил незабываемый опыт участия в международном соревновании. Участие в таких просветительских мероприятиях, как олимпиада по финансовой безопасности, - это инвестиция в себя, которая многократно окупится в будущем.

Председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена ШМЕЛЕВА:

- Успешное проведение олимпиады по финансовой безопасности продемонстрировало, что у нас в стране - уникальные образовательные возможности и программы, соответствующие всем международным стандартам. Мы в очередной раз подтвердили высочайший профессиональный уровень наших педагогов. В течение года между финалами олимпиады будут проходить образовательные сессии совместно с Международным сетевым институтом Росфинмониторинга, Научно-технологическим университетом «Сириус», Академией ПСБ.

Елена Шмелева

Я уверена, что финалисты этой олимпиады будут приезжать в «Сириус» уже как руководители стартапов или крупных проектов, а также в качестве педагогов или экспертов. Включение школьников в обсуждение сложных вопросов - защиты банковской сферы, финансовой грамотности и других - это уже важный профессиональный шаг в подготовке специалистов.